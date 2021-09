Iñaki Gabilondo ya no puede más y se retira para siempre: «Ha llegado el fin»

El mítico Iñaki Gabilondo ha anunciado su retirada total de los medios de comunicación. Sucedió el 21 de septiembre de 2021 durante una entrevista que le concedió a Aimar Bretos en el programa Hora 25 de la SER.

Dijo el periodista nada más comenzar la charla.

Recordemos que Gabilondo había decidido, en enero de 202, abandonar su sección diaria de comentarios políticos en el programa ‘Hoy por hoy’, por lo que intuíamos que su retirada definitiva estaba cerca.

Gabilondo aseguró que seguirá grabando algunas de sus entregas de su programa para Movistar+-las que tiene ya firmadas- hasta finales de año y que eso será todo.

Para despedirse, Gabilondo habló, cómo no, de cómo ve el el actual panorama político y periodístico:

Estoy profundamente preocupado.

Me sorprende que no entiendan todos, la oposición, que no estamos en un momento de hacer oposición a base de demolición, si la democracia va a ser así yo me borro. Vamos siempre a rastras.

La gente ha descubierto que el periodismo es imprescindible en defensa propia, antes a lo mejor no se había dado cuenta. Ya sabe que necesita pozos de agua potable informativa. En el momento en el que un aluvión de aguas de todo tipo. Las ‘fake news’ son una industria que sirve para envenear, intencionada. Hay que jugar limpio porque nos jugamos la vida