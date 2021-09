Que no nos engañen: la expulsión de Sofía Cristo de ‘Secret Story’ le viene muy bien a Telecinco

Escándalo en ‘Secret Story’. Sofía Cristo fue expulsada por agredir a Miguel Frigenti el 28 de septiembre de 2021. No hay peros que valgan. Fue una agresión en toda regla. Una polémica que, en realidad, le viene muy bien al programa y a Telecinco.

Frigenti, el que más trabaja

Será insoportable pero Miguel Frigenti es el único que se está haciendo su trabajo en ‘Secret Story’, quizá demasiado.

El colaborador de ‘Sálvame’ es el villano de la edición pero quizá está pelín forzado. Es experto en realities y sabe perfectamente qué tiene que hacer para dar juego. Siempre hay un personaje así en todos los concursos y siempre, el resto, cae en la trampa. Y es que Frigenti, como el ‘odiado’ oficial de la casa, se está aislando, eso le convierte en víctima y las víctimas siempre ganan.

El caso es que casi todos los concursantes de ’Secret Story’ le detestan y él ha quemado tanto sus naves que, al final, pasó lo que tenía que pasar.

El 28 de septiembre de 2021, durante una de las galas del reality de Telecinco, en directo, se formó una bronca tal que Sofía Cristo entró en bucle y su única intención era decirle las cosas claras al colaborador de ‘Sálvame’, al que le reprocha su actitud victimista, pero los nervios le jugaron una mala pasada.

Lo que ocurrió es que Sofía fue directamente a por Frigenti, que estaba sentado y cuando este intentó levantarse, ella le empujó con violencia.

Leo en redes sociales que sí, que ella se equivocó pero que él la provocó. Para empezar, en ese momento, Frigenti no hablaba con ella pero si fuera así, nada justifica una agresión.

Fue entonces cuando intervino el presentador (maravilloso Carlos Sobera) y le dijo a Sofía:

Esto para mí no es nada fácil. Creo que indudablemente hoy todos habéis perdido los nervios, y yo creo que sinceramente, en general, no habéis estado a la altura. Pero hay cosas que significan traspasar la línea. Tú lo has hecho hoy, Sofía.

Lo gracioso es que Cristo quiso hacerse la digna:

Lo sé y por eso me voy

Pero Sobera le dejó las cosas muy claritas:

No, no es que te vayas. Es que la organización no tiene más remedio que expulsarte. Lo único que quiero pediros a todos es que tenemos que dar ejemplos a los demás. El de hoy no ha sido nada gratificante. A partir de ahora, a aprender de los errores y mejorar nuestro comportamiento

Y Sofía se fue.

Una buena noticia para Telecinco

En esta expulsión hay cosas que no entiendo. Primero, he visto agresiones y comportamientos peores en otros realities que no han tenido consecuencias. ¿Por qué? Porque esos programas y esos personajes en concreto funcionaban a la perfección y no se podían permitir el lujo de expulsar a nadie.

Nos alegramos de que se castigue la violencia televisiva pero que sea siempre.

Pero que no nos engañen, la expulsión de Sofía Cristo es casi una bendición para Telecinco. Primero, podrán meter a un personaje nuevo, necesario para levantar la audiencia.

Y es que ‘Secret Story’ no está llegando a cuajar como se esperaba. Y un concursante nuevo puede ser un revulsivo estupendo.

Y por otro lado, tener a Sofía Cristo fuera es mejor para Telecinco. La hija de bárbara Rey tocó techo en el programa al confesar que había sufrido abusos sexuales en la infancia peor a partir de ahí, poco más hizo en el concurso.

Ahora, Sofía podrá ir a otros programas y estos ganar en audiencia con su historia.