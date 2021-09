Muerte de la madre de Isabel Pantoja: los ‘buitres’ de ‘Sálvame’ montan un circo morboso

Doña Ana Martín, madre de Isabel Pantoja, falleció el 29 de septiembre de 2021 y en ‘Sálvame’ se frotaron las manos con un espectáculo muy de su estilo, es decir, sin ética alguna.

Ana María Martín, la madre de Isabel Pantoja, ha muerto a los 90 años después de una larga enfermedad, según han adelantado El Español y Lecturas y ha recogido la web de Telecinco. Lo ha hecho en la privacidad de la finca Cantora, por lo que está previsto que este miércoles se celebre una incineración en la más estricta intimidad.

El fallecimiento de la nonagenaria se produce días después de ingresar de urgencia con un diagnóstico crítico en el Hospital Universitario de Puerto Real, en la provincia de Cádiz, centro que abandonó hace aproximadamente una semana para despedirse rodeada de los suyos.

Ana Martín llevaba años luchando contra una delicada enfermedad que, en el último tramo de su vida, la mantuvo alejada de los medios de comunicación y que sufrió importantes recaídas..

Según apuntaba la web ‘Informalia’ la matriarca del clan iba a ser incinerara ese miércoles 29 de septiembre de 2021 en la más estricta intimidad, puesto que la tonadillera se encuentra demasiado devastada para despedirla públicamente.

Este fue uno de los grandes temas a tratar en ‘Sálvame’ ese mismo día en un programa dedicado a la familia Pantoja.

Empezaron, los colaboradores, a especular sobre la hora de la muerte porque no entendían que se pudiera incinerar el cuerpo en pan poco espacio de tiempo.

Invitaron a hablar a Juan Antonio Alguacil, presidente de la de la Asociación Española de Profesionales de Servicios Funerarios, quien confirmó que un cuerpo no puede quemarse antes d elas 24 horas del fallecimiento.

Era terrorífico ver cómo, desde el programa de Telecinco, se preguntaban cómo se incinera un cadáver o si la familia Pantoja podía cometer un delito por adelantar la incineración.

Nadie lamentaba la muerte de una señora. Todos actuaron como buitres. María Patiño, por ejemplo, llamó en directo a las funerarias de Jerez para ver dónde iba a ser incinerada Doña Ana Martín (y preguntó por Doña Ana Pantoja. No se sabe ni el nombre).

Era todo de una falta de respeto sobrecogedora.

El fallecimiento se produjo tan solo tres días antes de la boda de Anabel Pantoja con Omar Sánchez en la Isla de La Graciosa, donde ya se encuentran Kiko Rivera e Irene Rosales, y donde en pocos minutos aterrizará Isa Pantoja con Asraf Beno.

Primero, Anabel anunció que cancelaba su boda y después se supo que Isabel Pantoja le había pedido a su sobrina que no cancelara la vida.

Y es que, en ‘Sálvame’ también se habló de la exclusiva que Anabel había firmado por su boda con la revista Hola por un precio de 60.000 euros.

Por su puesto, en el programa volvieron a ignorar a la fallecida para centrarse en la boda en cuestión. Qué triste.

En ‘La Craciosa’, como decíamos, estaba Kiko Rivera, quién, por la mañana, escribió un terrible mensaje en Instagram contra su madre y su tío:

Hoy te has ido y contigo se ha ido parte de mi vida

No sé qué hacer estoy perdido y en «La Graciosa» Tuve mis dudas de venir pero al final arriesgué y perdí.

Yaya de mi alma tantos meses sin verte y ahora ya no te veré nunca más

Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares.

Órdenes expresas desde Cantora… «No queremos que venga nadie»

No sé nada sólo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada.

No sé qué se va hacer ni donde, ni horarios ni absolutamente nada.

Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela.

No quiero saber de nadie más ,todos los demás me importan una mierda

Porque son unos indeseables todos.

Me quedare esperando y rezándote.

Me quedare quieto y callado pensándote.

Lo siento mucho yaya

Pero tus hijos no me dejan despedirme ni siquiera me han informado de tu estado.

Me siento roto, solo y desolado.

Tú alma vive en mi y aunque no me pueda despedir de ti( lo hice en su momento) pero ahora lo necesito otra vez, siempre te llevaré en mi corazón.

Descansa en Paz Yaya.

Por siempre tu nieto favorito.