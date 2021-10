Las dos caras de la boda de Anabel Pantoja: cargarse a una familia para hacer grandes audiencias

Ha sido el acontecimiento de la semana. Anabel Pantoja se casó, al fin, el 1 de octubre de 2021, tres días después de morir su abuela y con un panorama familiar y mediático muy oscuro. Telecinco, durante todo el fin de semana, ha crecido en audiencia con la cobertura del evento pero el precio personal que le ha tenido que pagar la colaboradora de ‘Sálvame’ ha sido alto.

El 29 de septiembre de 2021 se supo la noticia de la muerte de Doña Ana María Martín, madre de Isabel Pantoja.

La tragedia sucedió en Cantora, mientras que la gran mayoría de la familia estaba en la isla de La Graciosa para asistir a la boda de Anabel Pantoja que se iba a celebrar el viernes 1 de octubre de 2021 (y al parecer, sigue en pie).

Kiko Rivera, nada más enterarse de la muerte de su abuela, escribió un mensaje en Instagram atacando a su madre y a su tío por no dejarle ir a cantora a despedirse de Doña Ana.

Pero, en un giro de guion, esa misma tarde, Kiko Rivera, Isa P. y Anabel, acompañados de algunos amigos como Raquel Bollo, se fueron de La Graciosa para llegar, de madrugada, a Cantora.

Al día siguiente vino el drama: Kiko decidió no volver a Canarias para estar en la boda de su prima.

Anabel decidió, a pesar de todo, casarse. Tenía allí a todos sus invitados y había firmado una exclusiva con Hola por valor de 60.000 euros además de varios contratos de publicidad en sus redes sociales.

La boda, al final se celebró y Telecinco hizo caja con ella.

Como decíamos, la gran beneficiada de la boda no fue la novia sino Telecinco. Todos los programas en directo de ese fin de semana batieron récords de audiencia.

El especial ‘La boda envenenada’ hizo un17,6% de cuota de pantalla y 1,3 millones de espectadores. ‘Viva la vida’ consiguió, el sábado, un gran 14,8 % y 1,4 millones de espectadores. Y ‘Socialité’, un 15,8 % y 1,3 millones de espectadores.

Conclusión: vamos a tener boda para rato. Se van a inventar cualquier cosa para hablar de asunto. Eso sí, drama no les va a faltar

Pero hay una cara B de la boda. De nuevo, Kiko Rivera se ha enfadado con su prima.

Anabel, sin Kiko, no tuvo padrino que la llevase al altar pero, al final, se llevó al hijo de su prima, Isa P, de la mano antes de dar el sí quiero.

El caso es que el domingo 4 de octubre, en ‘Viva la vida’, Kiko Matamoros soltó una bomba:

Anabel, el día antes, dijo que ya no se habla con su primo:

Ni siquiera me ha felicitado por la boda, le llamé y no me ha devuelto la llamada

Matamoros, desveló lo que ocurrió en Cantora la noche en la que Kiko se reencontró con su madre tras la muerte de su abuela Doña Ana pero, ¿qué pudo pasar en Cantora tan grave como para que los primos vuelvan a no hablarse?

Anabel Pantoja habría estado enturbiando la relación entre Kiko Rivera y su madre. Según Matamoros:

Kiko Rivera recibe un mensaje por parte de Anabel Pantoja en el que le dice que no vaya a Cantora porque no va a ser bien recibido, algo que supuestamente le habría dicho por teléfono Isabel Pantoja a su sobrina (…) Tras eso es Raquel Bollo la que le hace cambiar de idea a Kiko Rivera diciéndole que lo mejor que puede hacer es interesarse por su madre, le abran o no la puerta (…) La reacción de Anabel Pantoja en ese momento hizo comenzar a dudar a Kiko Rivera preguntándose si Anabel le había dicho toda la verdad.

Le dijo que había hablado por teléfono con Isabel Pantoja y que le había dicho dos cosas, primero que siguiera adelante con la boda y segundo que por Cantora no pasara porque no iba a ser bien recibido, algo que Kiko comprobó en primera persona no era cierto.

Cuando Kiko Rivera se reencontró con su madre se produjo una escena llena de amor, besos y abrazos que ambos estaban deseando vivir, los dos se pusieron a llorar.