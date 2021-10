Vicente Vallés arrasa en televisión por hablar claro y sin miedo de los desmanes del Gobierno

Vicente Vallés es el actual rey de la televisión nacional. El presentador de Antena3 Noticias ha colocado a sus informativos en lo más alto del ranking de audiencias. ?Cuál es su secreto? Decir verdades como puños y no amedrentarse ante los poderes políticos.

Las cifras hablan por sí solas. Según el informe de Barlovento de las audiencias de septiembre de 2021 que ha recogido Ecoteuve Antena 3 Noticias revalida su liderazgo y suma ya 21 meses en lo alto del ranking de los informativos. Logra un 20% (2.322.000 espectadores), su mejor cuota desde enero de 2008.

Los informativos de Atresmedia consiguen también su mayor ventaja (5,6 puntos) en 14 años respecto a Informativos Telecinco, que cierra septiembre con un 14,4% y 1.682.000 espectadores.

Por franjas, Vicente Vallés logra un 20,4% en prime time. Su informativo no solo es el más visto de la televisión (2.557.000 de media), sino que se convierte en lo más seguido del mes en cualquiera de los contenidos. Además, el informativo del 27 de septiembre lidera el ranking de emisiones del mes, con 3.792.000 espectadores. Supera, incluso, al partido de España contra Kosovo, que logró 3.356.000 en La 1 el día 9 de septiembre.

Vallés saca 7,4 puntos a Pedro Piqueras (12,8%), segunda opción de la noche, mientras que Carlos Franganillo se conforma con la tercera plaza (11%) en La 1.

España ha hablado. Ahora mismo, los programas informativos más vistos a nivel nacional son aquellos que son críticos con el Gobierno. No sólo hablamos de Vicente Vallés. También está Ana Rosa Quintana en Telecinco, el único espacio de Mediaset ahora mismo que supera el 20% de cuota de pantalla.

Prácticamente cada día, Vallés demuestra que no tiene miedo a nada ni a nadie. Son incontables los ataques y zascas que el periodista les ha dedicado a las altas esferas que están en el poder.

Al periodista sólo le faltan un par de palabras o frases muy escuetas para dejar en pañales a Sánchez y a sus socios.

Por ejemplo, cuando Pedro Sánchez, tras el ridículo que hizo con Biden (en una ‘reunión de 29 segundos en el que el Presidente de EEUU ignoró prácticamente al socialista), convocó una rueda de prensa para darse importancia y Vallés le dejó en ridículo al decir:

Hace poco, ante la escandalosa subida de la factura de la luz, Vallés tampoco tuvo piedad:

Como bien se sabe nada es gratis. Al menos una parte de lo que no paguemos ahora lo pagaremos más adelante. Así se puede leer en el propio documento del Ministerio de Transición Ecológica que se ha conocido.

Y explicaba con detalle la letra pequeña que al Gobierno Sánchez no le interesó detallar:

Vallés ha sufrido, de hecho, el acoso de los podemitas, pero el periodista no se acobarda y, hablando también del precio de la luz, destapó todas las mentiras del gobierno al respecto:

En aquel momento se demostró que la Unión Europea no ponía ninguna pega para bajar el precio de las mascarillas, como ya había hecho Italia o Portugal, y el Gobierno de España se vio obligado a bajar el impuesto. Ayer la ministra María Jesús Montero volvió a poner la excusa de Bruselas diciendo que la Unión Europea no recomienda que España baje el IVA de la luz.

Dice la ministra que no está en línea con Europa. Pues bien, Antena 3 Noticias ha hecho una consulta ante las autoridades europeas en Bruselas y la respuesta es que no hay nada que impida al Gobierno español bajar el IVA de la luz. En una directiva de la Unión Europea, en su artículo 102, esta directiva dice textualmente que los Estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, electricidad y de calefacción urbana siempre que no exista riesgo de distorsión de la competencia.

Esto es lo que dice la directiva y, de hecho, varios países comunitarios tienen el IVA de la luz más bajo que España, que tiene el 21%. Por ejemplo Francia tiene el 20%, aunque en la parte fija de la factura solo es un 5,5%. Alemania aplica un IVA del 19%. En el caso de Portugal se aplica un IVA que va del 23% al 6%, protegiendo principalmente a los pequeños consumidores. Italia tiene un 10%.