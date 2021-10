No se puede ser más ridículo: metedura de pata histórica de Jorge Javier Vázquez al meterse con Ayuso

La obsesión que tiene Jorge Javier Vázquez contra Isabel Díaz Ayuso ha pasado de ridícula a preocupante.

El presentador de ’Sálvame’, el falso progre, ha puesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid en el centro de su diana.

Ya son incontables los chistes (malos), chascarrillos y artículos supuestamente irónicos que el catalán le ha dedicado a Ayuso, pensando que es una diana fácil. Hay que reírse. Este señor no sabe de lo que habla. Ya le gustaría a él tener el poder de convocatoria que tiene la política del PP.

Debe ser que a Vázquez, que hizo campaña por Gabilondo por la Comunidad de Madrid, no soporta la paliza que le dio Ayuso en las urnas.

Ahora, con motivo de la visita de la política a Estados Unidos, Vázquez le ha dedicado a Ayuso un nuevo post en su blog de Lecturas.

En el texto, el catalán arranca de la siguiente manera:

Vázquez recuerda las palabras que Ayuso le dedicó al Papa Francisco después de que este pidiese perdón a México por los pecados de la Iglesia durante la evangelización en la conquista de América.

Ver para creer, ahora Vázquez, el ‘rojo’, adora al Papa sólo para atacar a Ayuso:

Ayuso se ha superado una vez más. Ahora ha cargado contra el papa, pero cómo será que hasta los obispos españoles le han advertido de que antes de hablar hay que enterarse un poco de las cosas. Pero eso da igual. Ayuso ha disparado contra el papa y sus votantes están encantados porque al fin y al cabo este papa argentino tiene una pinta de comunista que no puede con él. Ayuso aterriza en España con un nuevo hueso. ¡La que le espera al pobre papa por hablar de términos tan católicos como el perdón o el arrepentimiento!

Confieso que todos estos asuntos políticos que antes provocaban en mí estados cercanos a la enajenación los vivo ahora con cierto desapasionamiento. Solo me viene a la cabeza ese tango que me enseñó en su día Nacha Guevara y que dice: “Vamos, vamos, vamos a ninguna parte”. Pues efectivamente, hacia ahí vamos. A ninguna parte, que ya tan siquiera no es ni la nada. Eso sí, Isabel Díaz Ayuso aprovechó su gira para hacerse una fotografía junto a la estatua de Isabel la Católica. Españoles, no temáis. Gracias a Dios hemos encontrado a la persona que estábamos buscando. A la persona que estábamos necesitando. A Isabel Díaz Ayuso, la mujer que luchará con todas sus fuerzas para que vuelva la España más vintage.