Todo lo que tienes que saber de HBO Max: ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo llega? ¿Qué ofrece?

El 26 de octubre, HBO España se convertirá en HBO Max y, para quién no lo sepa, va a ser una revolución total en el mundo de las plataformas de streaming.

¿Si tengo ya cuenta de HBO tendré que pagar más por HBO Max?

La respuesta es no. Tal y como se ha informado el 5 de octubre de 2021, HBO Max costará lo mismo que HBO, es decir, 8,99 euros al mes, y además se añade una promoción anual que permite acceder durante doce meses a la plataforma pagando el equivalente a ocho meses. Al tomar esta decisión, HBO Max puede competir cara a cara con las tarifas de Disney+ (8,99 euros al mes o 89,9 euros al año) o Netflix (de 7,99 euros al mes a 15,99 euros al mes dependiendo de las características deseadas).

¿Qué podremos ver?

Además de todo el catálogo de HBO, HBO Max incluye marcas tan reconocibles como Warner Bros., HBO, DC y Cartoon Network

Además habrá producciones originales entre las que se incluyen las producciones locales españolas ‘Todo lo otro’, ‘Sin novedad’, ‘Venga Juan’ o ‘¡García!‘, así como las estadounidenses ‘Sex Lives of College Girls’, ‘The Tourist’, ‘Starstruck’, el reboot de ‘Gossip Girl’ o ‘Raised by Wolves’ y ‘Love Life’.

El catálogo también se apoyará en el extenso contenido histórico poseído por WarnerMedia, que traerá cintas tan conocidas como «El resplandor», «La naranja mecánica» y las franquicias de «Matrix», «El Señor de los Anillos» y «Harry Potter» y series como ‘Friends’, ‘The Big Bang Theory’, ‘Dos hombres y medio’, ‘El ala oeste de la Casa Blanca’, ‘Urgencias’, ‘The O.C.’, ‘The Originals’, ‘Pretty Little Liars’ y ‘Gossip Girl’. Además, se irán añadiendo las nuevas temporadas de títulos ya contrastados como ‘Euphoria’, ‘Perry Mason’ o ‘Barry’ y se lanzarán las inéditas ‘And Just Like That…’, la secuela de ‘Sexo en Nueva York’ que verá la luz en diciembre; ‘El pacificador’, el spin-off de «El Escuadrón Suicida» programado para enero; y ‘La casa del dragón’, la precuela de ‘Juego de Tronos’ que aterrizará en 2022.

Estrenos de cine

Esta puede ser una de las grandes noticias de la plataforma. A partir de 2022, la versión española de HBO Max incluirá las películas de Warner Bros. 45 días después de su estreno en cines. Por ejemplo, próximamente se irán añadiendo algunos de los títulos más recientes, como «Dune», «El Escuadrón Suicida», «Space Jam: Nuevas leyendas» o «In the Heights»

¿Cómo se hará la transición?

El paso de una plataforma a otra será muy sencillo. Los clientes que ya estén suscritos a HBO España tan solo tendrán que descargar la aplicación de HBO Max, donde tendrán que iniciar sesión sin ningún tipo de cambio, ya que sus credenciales migrarán al nuevo servicio. Mientras tanto, quienes tengan acceso a HBO España a través de Vodafone TV tampoco tendrán problemas. La compañía telefónica será la operadora que cuente con HBO Max en exclusiva en sus descodificadores, donde se integrará a partir del 26 de octubre, como se anunció a comienzos de septiembre.

Y en lo respectivo a los dispositivos que permitirán acceder a HBO Max, se ha compartido una nutrida lista: iPhone y iPad, Android phone y tablet, Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG, Chrome OS, MacOS, Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S y Xbox One.