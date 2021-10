Vergüenza en el cine español: Almodóvar se queda sin Oscar a favor del discurso progre de Javier Bardem

Lo que nos gusta sufrir a los españoles, de verdad. ‘El buen patrón’ ha sido seleccionada para representar a España en los Oscar 2022 en vez de ‘Madres Paralelas’.

‘El buen patrón’, la película escrita y dirigida por Fernando León de Aranoa, producida por él mismo y Jaume Roures, ha sido seleccionada para representar a España en la 94ª Edición de los Premios Oscar® en la categoría de Mejor Película Internacional, según acaba de anunciar la Academia de Cine.

Protagonizada por Javier Bardem en el papel del dueño de una empresa familiar, la película cuenta con un extenso reparto en el que destacan nombres como Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha, Fernando Albizu, Tarik Rmili, Rafa Castejón, Celso Bugallo, Martín Páez y Yael Belicha.

Tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y se estrenará en los cines el 15 de octubre.

‘El buen patrón’ gana así a las otras dos películas que optaban por ir a los Oscar: ‘Mediterráneo’ y ‘Madres paralelas’.

Otro ridículo más

A ver, primero de todo, no he visto el Buen patrón’, puede que sea una buena película, aunque, nos tememos, sea el enésimo discurso progresista que nos suelen vender Fernando León de Aranoa y Javier Bardem (no me meto con su ideología, me meto con la obviedad con la que la suelen mostrar).

Por otro lado, Almodóvar ya ha levantado ampollas con ‘Madres paralelas’ y su discurso antifranquista .

Puede que haya gente a la que ninguna de las tres películas nominadas les guste por su contenido social (‘Mediterráneo’ habla de las pateras del estrecho) , lo que no les quita valor artístico (si es que lo tienen, no he visto ninguna).

Pero seamos pragmáticos. En vez de enviar a Hollywood una película (‘Madres paralelas’) que entusiasmó en el festival de Venecia, de un director que adoran internacionalmente que tiene 2 Oscar ya y que encima, Penélope Cruz ya parte como favorita para ser nominada este año, enviamos una película que sí, que cuenta con Bardem (también muy conocido en esos lares) pero que me habla de la eterna lucha de clases y que no ha tenido la repercusión social de la otra. ¿Esto es marca España? De verdad, lo que le gusta a esta gente del cine hacerse los intensos y sufrir, sobre todo sufrir.