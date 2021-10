Kiko Hernández, destrozado, abandona ‘Sálvame’ en directo y se plantea no volver: “No puedo más”

Kiko Hernández, el que siempre hace el papel de ‘villano’ en ‘Sálvame’, tiene su corazoncito. O eso dice.

El 4 de octubre de 2021 falleció Begoña Sierra, fundadora de Bingo Las Vegas e íntima amiga de Kiko Hernández.

El colaborador de ‘Sálvame’ se despidió de la que consideraba “su segunda madre” con un emotivo vídeo que colgó en Instagram.

View this post on Instagram

El 6 de octubre de 2021, Kiko apareció, durante los primeros minutos de ‘Sálvame’, muy afectado.

El colaborador no pudo evitar las lágrimas, siente que ya no puede más y necesita tomarse un descanso.

Dijo el colaborador, aún impactado por lo sucedido.

Jorge Javier Vázquez destacó lo generosa que siempre ha sido con todos y transmitió el agradecimiento por la “complicidad” que ha tenido, los “buenos momentos” que han pasado juntos y cómo ha tratado al programa.

Estas palabras emocionaron al colaborador, que se derrumbó en directo:

Yo es que llevo un año ya Jorge… que ya no puedo más , s e me junta un duelo con el otro y hay un momento ya que… que revientas.

El colaborador confesó que no le gusta tomar pastillas, pero tuvo que recurrir a fármacos para tranquilizarse:

No estoy acostumbrado a la muerte, nunca se me ha muerto nada y es terrible.

Y es que, además de la muerte de su amiga Begoña, Kiko tuvo que enfrentarse, hace tres meses, a la pérdida de Mila Ximénez.

Kiko dijo tomó una decisión y es descansar. No quiere irse mucho tiempo, pero sí necesita parar:

Necesito un tiempo, por mi salud mental necesito parar porque no puede ser, ayer tenía ideas raras en mi cabeza, a lo mejor una semana o 15 días y hacer un proceso que no he hecho ni con Mila ni con mi familiar ni con Begoña, pero no puedo, de verdad.