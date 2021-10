Aplaudida humillación de Arturo Pérez-Reverte a Irene Montero en ‘El Hormiguero’: «Soy anti-inclusivo radical»

Fue uno de los grandes acontecimientos televisivos de la temporada y no decepcionó

El 7 de octubre de 2021, Arturo Pérez-Reverte pisó por primera vez El hormiguero para dar una entrevista en la que acudió a promocionar El italiano, su última novela.

¿Y cómo es posible que uno de los grandes autores vivos de nuestra literatura haya acudido a ‘El Hormiguero’? La respuesta es curiosa. Y es que, tanto Pérez- Reverte como Pablo Motos son amigos del hacker Chema Alonso, quién se hizo íntimo de Motos tras aparecer en el programa de Antena 3 años antes.

Esa amistad culminó con un encuentro en la sede de la RAE. El presentador de El hormiguero acudió a la cita en compañía de su amigo Leo Harlem, del que guarda amistad desde la etapa en la que trabajaron juntos en El club de la comedia. Además, también se encontraban el propio Pérez-Reverte y de Alonso. Fue ahí donde se fraguó la entrevista de Reverte.

El escritor, en cuanto se sentó en el plató confesó, sin embargo, que prefiere grabar las entrevistas «en exterior» porque «le traen recuerdos». Esos recuerdos los tiene debido a su larga etapa en TVE en la que fue reportero de guerra e incluso presentador.

Pérez Reverte suele decir siempre lo que piensa y para ello utiliza habitualmente las redes sociales, medio por el que muchos ‘podemitas’ intentas atacarle a diario.

Su última polémica vino con la última entrega de la saga de James Bond, a la que despreció por haber creado un personaje “moñas” y “políticamente correcto”. Y a pesar de los ataques en Twitter, Reverte se mantuvo en sus palabras, ya que se declara fan de la saga de películas. Quiso aclarar que, aunque el personaje «es violento, machista, elegante» y más adjetivos más que utilizó, eso no quiere decir que sus seguidores lo sean.

Sobre esta dictadura de lo políticamente correcto, tanto el escritor murciano como Pablo Motos quisieron despacharse, atacando, entre otras cosas , el lenguaje inclusivo que desde el Ministerio de igualdad de Irene Montero nos quieren imponer a la fuerza.

Lo que no puedo hacer es, para caer bien a equis número de personas, violentar mi mirada

Dijo el escritor.

A continuación se adentró en las «ofensivas muy duras» que ha tenido «de feministas ultrarradicales».

Argumentó Pérez- Reverte, por lo que su oposición al lenguaje inclusivo es «en defensa propia.

Es verdad que el lenguaje se basa en muchas pautas machistas, pero no puedes violentar y que se produzca el cambio en cuatro días.

Cuando pretende el feminismo ultrarradical meterse en estas cosas, yo me burlo o me río, y eso es lo que hay sectores que no perdonan.

¿Me va a cambiar a mí el lenguaje Irene Montero? Déjeme la lengua tranquila.