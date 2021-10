Ylenia Padilla y el ataque más bestia contra esta famosa transexual: “¿Eso es una mujer?”

Ylenia Padilla sigue en su guerra contra Mediaset en general. La ex concursante de ‘GH VIP’, además, también ataca a todo aquel que no comprenda lo que para ella significa ser feminista.

Hace tiempo que no vemos a Ylenia Padilla en Televisión. La que fue la gran revelación de ‘Gandía Shore’ (MTV) y estrella rutilante en Mediaset gracias a un sinfín de realities (GH VIP, GH Dúo) y como colaboradora de ‘Sálvame’, sigue, sin embargo, muy activa en redes sociales.

Padilla lleva semanas atacando a todos sus antiguos compañeros de Mediaset, incluso a aquellos que fueron sus amigos y que ya se han negado a perdonarle sus ‘brotes’.

Cierto que Ylenia es muy dura y no se corta la hora de insultar pero sus enemigos no se quedan cortos. Cada vez que ella salta, desde Mediaset insinúan cosas bastante alarmantes sobre su “estado mental”

Ylenia, que se denomina feminista, se la tiene jurada, desde hace bastante tiempo, a Irene Montero ya que, como todo el mundo sabe, La Ministra de Igualdad poco está haciendo por los derechos de las mujeres.

Dicho todo esto, en uno de sus directos en Instagram, Ylenia atacó a Nagore Robles (colaboradora de varios programas de Mediaset y presentadora de ‘Sobreviviré’ en Mitele PUS) dedicándole perlas como: «¿Que tú me vas a calificar a mí de machista? Venga, vete a la mierda, tía» o «populista de mierda».

Días después, una de las colaboradoras de ‘Sobreviviré’, Elsa Ruiz, atacó a Ylenia tirando de ironía aunque insinuando que Ylenia podría haber tomado ‘algo’:

Está constipada y se le nota la voz tomadísima. Suénate o igual se te ha quedado algo taponando la nariz.

Padilla, desatada, decidió atacar a Elsa por su condición de transexual:

Escribió Ylenia desde Twitter.

Ante este comentario tránsfobo, la ex colaboradora de ‘Todo es mentira’ respondió:

No sé a qué señor te refieres. Pero Ylenia, te pido perdón si me he pasado de la raya. pic.twitter.com/CfLdAqGitG

— Elsa Ruiz Cómica (@elsaruizcomica) October 8, 2021