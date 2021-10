Kiko Matamoros ya no puede más: «¡Irene Montero es una analfabeta y Pedro Sánchez me da vergüenza!»

Kiko Matamoros no sólo se dedica a decirles a la cara todas las verdades a sus compañeros de Telecinco. El colaborador no tiene piedad con nadie y menos con los políticos, aquellos que, como antiguo votante del PSOE, le han decepcionado e indignado.

Es el colaborador más presente en Mediaset. Prácticamente no hay programa de Telecinco en el que no participe. Guste o no, Kiko Matamoros es una bestia televisiva, capaz de enemistarse con cualquiera a favor de dar contenido.

Y aunque políticamente siempre ha declarado socialista, Matamoros lleva tiempo exponiendo sus quejas contra el actuar gobierno de coalición.

Y es que Kiko está harto del feminismo radical y sus ídolos de barro (ha sido el que más ha criticado la docuserie de Rocío Carrasco) y todo lo que tenga que ver con la cultura de la cancelación.

Y para los que piensen que es solamente el ‘tipo que da gritos en la tele’, El Español le ha hecho una entrevista en la que se presenta como alguien muy culto, ilustrado y amante del arte.

En dicha entrevista, Matamoros, en las puertas de la Biblioteca Nacional (no es una broma), habla de literatura y, por supuesto, de política, empezando por los tiempos hipócritas que nos ha tocado vivir:

Todos somos hijos de nuestro tiempo y de un momento político, social, formativo… que no tiene nada que ver con lo de ahora, pero que es exactamente igual de ridículo que el de antes. O peor. Antes la censura, ahora la autocensura. Se demoniza a Picasso, a Sabina o a quien coño sea. Se descuelgan museos, se vetan obras. Es trágico.

Y de ahí pasa directamente a atacar a Podemos, a Pablo Iglesias y la Ministra de igualdad, Irene Montero: