Isa Pantoja se suma al negocio familiar destrozando a su hermano: “¡No eres más que nadie!”

Los Pantoja son mercenarios emocionales. De esto ya no hay duda. Su negocio no es sólo vender polémicas, sino inventárselas. El problema es que ya se repiten y no hay quién les crea. Ahora, Isa Pantoja ha dado un supuesto golpe en la mesa y ha cargado, desde ‘El programa de Ana Rosa’, contra su hermano, Kiko Rivera.

La guerra de los Pantoja

Hace más de un año, Kiko Rivera entró en guerra con su madre, Isabel Pantoja, en el llamado caso ‘La herencia envenenada’. El DJ acusaba a la tonadillera de haberle engañado y robado, tanto ella como su tío Agustín.

La guerra de los Pantoja ha sido uno de los grandes temas de la prensa amarillista tanto en 2020 como en 2021. Además, ha dividido completamente a la familia: por un lado estaba Isabel, encerrada en su mansión junto a su hermano, cuidando ambos de su madre enferma y por el otro, Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales. En medio, Isa P., que ha intentado mantener el contacto con ambas partes (aunque su madre casi no se ha puesto en contacto con ella) y Anabel Pantoja, colaboradora de ‘Sálvame’ que fue rechazada públicamente por su primo por no mojarse en el conflicto.

Pero todo cambió el 29 de septiembre de 2021 cuando se supo la noticia de la muerte de Doña Ana María Martín, madre de Isabel Pantoja.

La tragedia sucedió en Cantora, mientras que la gran mayoría de la familia estaba en la isla de La Graciosa para asistir a la boda de Anabel Pantoja que se iba a celebrar el viernes 1 de octubre de 2021 (y al parecer, sigue en pie).

Kiko Rivera, nada más enterarse de la muerte de su abuela, escribió un mensaje en Instagram atacando a su madre y a su tío por no dejarle ir a cantora a despedirse de Doña Ana.

Pero, en un giro de guion, esa misma tarde, Kiko Rivera, Isa P. y Anabel, acompañados de algunos amigos como Raquel Bollo, se fueron de La Graciosa para llegar, de madrugada, a Cantora.

Al día siguiente vino el drama: Kiko decidió no volver a Canarias para estar en la boda de su prima.

Anabel decidió, a pesar de todo, casarse. Tenía allí a todos sus invitados y había firmado una exclusiva con Hola por valor de 60.000 euros además de varios contratos de publicidad en sus redes sociales.

Y justo después de la boda se supo que Kiko Rivera se había enfadado con su prima, a la que acusa de haberle engañado para llevarse mal con su madre.

¿Qué pasa aquí? Que tanto la madre como el hijo están mal de dinero. Por eso se han reconciliado y por ello, ahora la mala es Anabel. Todo por dinero.

Isa Pantoja contra Kiko Rivera

El 11 de octubre de 2021, Kiko Rivera dio una exclusiva en la revista Lecturas para decir que había perdonado a su madre y para cargar contra su prima Anabel (a la que culpa de todo lo que él ha hecho) y contra su hermana, Isa P.

El 13 de octubre de 2021, desde ‘El programa de Ana Rosa’, una muy nerviosa Chabelita destapó todo lo que lleva años guardando de su hermano:

Tengo las manos sudorosas, me estoy conteniendo mucho. Me he callado muchas cosas. o sí me leo las entrevistas que hacen en general todos, yo sí me informo para tener unas palabras en sus justa medida, igual mi hermano no ha visto el programa y no sabe lo que he dicho, porque lo que está diciendo no tiene sentido.