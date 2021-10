La sobrevalorada ‘El juego del calamar’ bate récords en Netflix: ¿Por qué esta obsesión por una serie mediocre?

Es el último gran fenómeno cultural y nadie lo veía venir. ‘El juego del calamar’ se ha convertido en el mejor estreno de la historia de Netflix aunque las cifras que ha dado la plataforma de streaming pueden ser ‘engañosos’.

El hermetismo en datos que suele acompañar a Netflix (nunca hablan de audiencias) se ha roto gracias a ‘El juego del calamar’, el fenómeno coreano del que todo el mundo habla.

A finales de septiembre, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, ya se mostraba muy satisfecho con el rendimiento de ‘El juego del calamar’. «Tiene muchas posibilidades de convertirse en nuestra mayor serie de la historia», apuntaba el ejecutivo. Sarandos no andaba desencaminado, ya que la sangrienta obra de Hwang Dong-hyuk ha alcanzado a 111 millones de hogares durante su primer mes en la plataforma, según los datos de la propia Netflix recogidos por Deadline.

El top 10 de mejores estrenos del servicio digital cuenta con tres producciones de habla no inglesa: ‘El juego del calamar’, evidentemente, está a la cabeza; ‘Los ‘Los Bridgerton’, es la segunda (82 millones); la primera parte de ‘Lupin’ (76 millones) ocupa la tercera posición; y la cuarta de ‘La Casa de Papel’ (65 millones) se encuentra ahora en el séptimo puesto.

Pero claro, estos datos cuentan si has visto, al menos dos minutos de la serie. Es decir, que habrá muchísimos hogares donde se haya puesto ‘El juego del calamar’ pero en los que ni siquiera se ha terminado el primer capítulo de la serie.

Pero claro, cómo para no acercarse al fenómeno del año. Las redes y los medios están invadidos con ‘noticias’ o ‘curiosidades’ de la serie. Ya es cansino ver titulares del tipo: ‘Córtate el pelo como los protagonistas del ’Juego del calamar’, ‘Eso que nadie ha visto de ‘El juego del calamar’, ‘Los misterios de las zapatillas que utilizan los personajes secundarios de ‘El juego del calamar’ ‘Averigua qué personaje de ‘El juego del calamar eres poniendo tu nombre y el de tu primera mascota’. Ya está bien.

¿Pero tan buena es? Para gustos los colores. Yo la vi entera pero no la gocé. Es entretenida y tiene unas virtudes de guion maravillosas (el giro del segundo capítulo, por ejemplo) que consiguen que no lleguen a aburrir del todo 9 capítulos de personas encerradas en un mismo lugar.

No es mala serie pero se me escapa el porqué del fenómeno. He visto mil productos iguales.

Supongo que es, como todos los éxitos de Netflix, un producto de mera evasión que da para hablar en el metro con tus amigos. Poco más.