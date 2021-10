Exclusiva PD / Mediaset arrincona a Miguel Ángel Oliver tras un desastroso paso por el Gobierno

No lo quieren ver ni en pintura. Pero se lo tienen que ‘comer’, de modo que lo mandan ‘al rincón’.

Tras un paso bastante comprometido por la secretaría de Estado de Comunicación, finiquitado en la última remodelación de Sánchez, Miguel Ángel Oliver vuelve a Mediaset, su casa hasta entonces… Pero por la puerta de atrás.

El 21 de julio de 2021, Miguel Ángel Oliver cesó como secretario de Estado de Comunicación, puesto que actualmente ocupa Francesc Vallés, exjefe de campaña de Carme Chacón y diputado del PSC.

El periodista dejó Mediaset pidiendo una excedencia y en octubre de 2021 se anunció su regreso al grupo de comunicación.

La pregunta era saber dónde iban a encajar a Oliver ahora. Recordemos que tras la cancelación de Noticias Cuatro, todo el equipo que lo conformaba pasó a reubicarse en otros puestos. Por ejemplo, en la web de información de Mediaset.

¿Sería la web de informativos el nuevo destino de Oliver o le esperaba un nuevo programa? Pues nada de eso.

Según han declarado fuentes de Mediaset a Periodista Digital, el ex secretario de Estado de Comunicación será reubicado en la productora Mandarina-asociada a Mediaset- para desarrollar programas de investigación.

No volverá a aparecer en pantalla

Las mismas fuentes aseguran que es más que posible que Oliver ni siquiera vuelva a aparecer en pantalla.

A los directivos de Mediaset España les ha costado mucho encontrarle un sitio e incluso se barajó, como se hace siempre en estos casos, un despido improcedente. Pero Oliver quiere trabajar a toda costa y hasta podría haber aceptado una rebaja de sueldo.

Todo suena a destierro y a que Mediaset se niega a mezclar Miguel Ángel Oliver con los informativos. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho durante su puesto en el Gobierno ha sido cuando menos controvertido.

La desastrosa labor de Oliver en el Gobierno

Como decíamos, Miguel Ángel Oliver abandonó el Gobierno tras la honda remodelación impulsada por Pedro Sánchez y dada a conocer el 10 de julio de 2021.

La Secretaría de Estado está integrada en el Comité de Dirección de la Presidencia del Gobierno, dirigido hasta ese lunes 12 de julio de 2021 por el jefe de Gabinete y primer secretario de Estado, Iván Redondo. Este Comité de Dirección coordina toda la actividad del Gabinete, incluida la comunicación.

Oliver se ganó el calificativo de ‘MAO’ durante el confinamiento decretado tras el inicio de la pandemia en los primeros meses de 2020.

Eran los tiempos del primer ‘estado de alarma’ donde los periodistas tenían que cubrir las comparecencias de Pedro Sánchez y sus ministros de manera telemática.

Sin embargo, toda cuestión debía pasar por el filtro previo de Oliver y sus compañeros en la Secretaría de Estado, lo que provocó la airada reacción de la prensa.

Estos solicitaron algo tan sencillo como más turnos de preguntas y, especialmente, la posibilidad de repreguntar, que el presidente Sánchez o cualquiera de sus ministros no tengan el chollo con el que contaban, conocer de antemano la cuestión o poder cortar la rueda de prensa a conveniencia.

La prensa exigió a Oliver que lo que no era de recibo es que el Gobierno tuviera la oportunidad de conocer con muchos minutos y hasta horas de antelación las preguntas a formular: «Creo que no somos nosotros los que debemos plantear propuestas sino la propia SEC la que debe articular una solución. Una solución que permita hacer preguntas libremente y sin filtros, como se hacía en las ruedas de prensa de forma presencial. Que el Gobierno no sepa nuestras preguntas de antemano y que podamos formularlas sin que nadie las haga por nosotros. En el manifiesto que muchos de nosotros hemos firmado eso es lo que pedimos.»