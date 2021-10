Que se preparen los falsos feministas de ‘Sálvame’: el regreso definitivo de Antonio David Flores

Que se preparen Rocío Carrasco, Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez y hasta el Rubius. Antonio David Flores vuelve al trabajo pero como youtuber. Sin palabras.

Antonio David Flores ha abierto su propio canal en YouTube 👌👏👏👏

Lo quisieron destruir y vuelve con más fuerza que nunca. 🥂

El despido y la ruina de Antonio David Flores.

Tras el estreno, en marzo de 2021, de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie en la que su madre, Rocío Carrasco, denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores, este fue despedido tanto de su puesto en ‘Sálvame’ como de cualquier programa relacionado con Mediaset España.

La empresa quería, así, posicionarse a favor de la supuesta víctima pero, en realidad, no lo hizo.

Y es que Telecinco contrató a su mujer (Olga Moreno) como concursante de ‘Supervivientes 2021’ y a su hija como colaboradora de uno de los debates del reality y de ‘El programa de Ana Rosa’.

Ambas mujeres se dedican a blanquear la imagen de Antonio David Flores y a cargar contra Rocío Carrasco.

Durante estos meses, muchos se han quejado de que no se le ha dado opción a Antonio David para defenderse públicamente ya que le han vetado pero no es verdad. En junio de 2021 dio una entrevista para Youtube en la que, en realidad, demostró nada. No argumentó, no aportó pruebas, solamente se hizo la víctima (otra vez) cargando, no contra su ex, sino contra Mediaset y la productora La fábrica de la tele (los mismos que le han ayudado, durante décadas, a forrarse y a destruir a Rocío Carrasco).

Pero mientras que la segunda parte del documental de Rocío Carrasco se ha visto amenazada, Antonio David está completando su venganza. ¿Cómo? Primero ganó una demanda contra La fábrica de la tele y Telecinco por despido improcedente. Y luego ha conseguido que sus dos hijos demanden a Carrasco. Ah, y eso sin contar el dinero que sus ‘mujeres’ (esposa e hija) están ganando para él (Olga Moreno se alzó como ganadora de ‘Supervivientes 2021’).

El regreso de Antonio David

El 18 de octubre de 2021, Antonio David Flores anunció su nuevo proyecto profesional. Será youtuber.

Antonio David anunció que «voy a luchar hasta el final y van a pagar uno por uno por todo el daño que me han hecho a mí y a los míos» y parece que utilizará su canal de Youtube para expresar sus opiniones.

En sus primeras 14 horas de vida, el ex colaborador de Mediaset ha conseguido que su canal de YouTube tenga 11.400 suscriptores y su vídeo de presentación casi 71.000 visualizaciones.

A ver, es un poco triste si se piensa. Este señor siempre ha querido atención y fama, ahora se confirma con un canal en Youtube. Pero, ojo, que ahí también se puede triunfar. Aunque todo depende de lo que se atreva a decir.