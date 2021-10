El hundimiento: piden una orden de alejamiento contra Kiko Hernández por «acoso»

Kiko Hernández está mal. Hace semanas que no aparece en ‘Sálvame’ por una depresión. Y ahora, para colmo, le han demandado por acoso. ¿Quién? ¿Por qué?

Liberto López de la Franca y Gallego, historiador, humanista, biógrafo y exconcursante del reality show ‘Acorralados’, decidió, en 2011 (nada más salir del concurso) demandar a varios medios de comunicación y, en concreto, a Kiko Hernández por «presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor, intimidad personal y propia imagen».

Liberto reclamaba «150.000 euros por daño emergente y otros 150.000 por lucro cesante” pero la demanda fue archivada por lo penal pero actualmente se encuentra en el Tribunal Supremo, en «recurso de casación», tal y como ha declarado el mismo López de la Franca a El Español.

Ahora, un nuevo contencioso recrudece esta guerra entre Liberto y Kiko Hernández, batalla que empezó siendo televisiva y acabó en judicial. Según él mismo confiesa, López de la Franca interpuso el pasado 11 de octubre una denuncia en el Juzgado de Guardia de Ciudad Real al colaborador de Telecinco por supuesto «acoso telefónico y por utilizar mi imagen sin permiso». No solo eso: ha solicitado «una orden de alejamiento».

Cuando salió la primera sentencia, con la que el juez no entra en el fondo y estima que estaba prescrita, ese día de la sentencia me manda a uno de mis teléfonos un WhatsApp en el que me dice una serie de cosas.

Al tiempo me vuelve a enviar otro mensaje donde me dice que voy perdiendo juicios y que ahora me toca pagar costas. Cosa que no es verdad porque tengo un abogado de oficio y no me toca pagar nada. Hasta en eso está mintiendo este señor. Al hacer esto este señor (enviarle mensajes), yo creo que es una cuestión de acoso. Este hombre ha roto unos límites procesales y extraprocesales al ponerse en contacto conmigo