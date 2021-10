Machismo, pedofilia y asco en TV3 a costa de la princesa Leonor: el ‘chiste’ más repugnante de la historia

Un supuesto ‘chiste’ a costa de la princesa Leonor ha sido retirado de un programa de TV3 pero sus creadores se han ofendido porque, dicen, se han vulnerado su derecho a la libertad de expresión. A ver, que hablaban de mantener relaciones sexuales con una menor. Esa gente debería estar denunciada.

El programa de humor, ‘Bricoheroes’, parodia de espacios como Bricomanía, creado Peyu y Jair Domínguez ha sobrepasado todos los límites posibles.

El 25 de octubre de 2021, Peyu, uno de los cradores, denunció, vía Twitter, que uno de los gags de su programa había sido retirado:

No es fácil hacer este tuit porque probablemente nos jugamos trabajo y futuros proyectos, pero como creador del formato y del guion de este momento concreto, quiero compartirlo para evidenciar que tenemos un problema de libertad de expresión.

«És poc de ric, m’haguessis dit la filla…»

Que té la xupi una menor. I n’hi ha que aquest «gag» no el troben censurable. pic.twitter.com/MJE02PNp61 — Silbis (@SioqueNofotis) October 25, 2021

El guionista y actor colgó el polémico chiste y era para no dar crédito. La escena en cuestión está protagonizada por los citados Peyu y Jair Domínguez, quiénes se preguntan qué harían si fuesen millonarios. «Que me la chupase Letizia Ortiz», decía Peyu entre risas, a lo que su compañero respondía: «Si me hubieses dicho la hija».

Da igual la ficción, la parodia o el humor. Aquí, dos señores adultos fantasean con mantener relaciones sexuales con una menor. Pero claro, como es hija del rey se creen que les censuran por estar en contra de la Monarquía. No, no es por eso.

En declaraciones a Catalunya Radio, el director de TV3, Vicent Sanchís, defendió censurar esta parte del gag ya que, según él:

Una televisión pública debe elegir qué contenidos emite. En la escena no se habla de monarquía, se habla de una mujer y de su hija menor edad. Una televisión pública no puede cruzar esta línea Peyu dice ‘quiero que me la chupe Letizia Ortiz’ y Jair le contesta ‘si me hubieses dicho la hija…’. Eso es machista, misógino e incluso pedófilo. Algo que en la televisión pública no se puede concebir

Ese lunes 25 de octubre, tal y como recoge El Español, Sanchís y Peyu se enfrentaron en directo en el programa ‘Planta Baja’.

El humorista defendió que:

Estábamos de acuerdo en no emitir la parte de Leonor, pero no estábamos de acuerdo en eliminar la parte sobre la reina Letizia.

Pero el director de la cadena respondió: