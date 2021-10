El comunicado de Marta Riesco, la supuesta amante de Antonio David Flores: acoso y mal rollo en Telecinco

Marta Riesco se ha convertido en el centro de todas las miradas en Mediaset. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ es la supuesta amante de Antonio David Flores pero más allá del cotilleo, su figura se ha convertido en una pieza clave dentro de unas guerras internas en Mediaset.

Una separación ¿sorpresa?

El 20 de octubre de 2021 amanecimos con una porta de lo más inquietante, la de la revista Lecturas en la que aparecían Olga Moreno y Antonio David Flores, posando divinamente sobre un titular demoledor: se separan.

Según la revista, la pareja no ha podido soportar la crisis que les asola desde hace más de un año. Cada uno ha tomado ya su camino, hacen vidas separadas. Antonio David lleva más de un mes en Madrid, refugiado en sus abogados. Mientras, Olga se dedica a su negocio de venta de ropa y a su familia en Málaga.

Pero si hay una fecha clave en toda esta historia es el 26 de marzo de 2021, día en el que se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie en la que Rocío Carrasco, denunció malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores y este fue despedido tanto de su puesto en ‘Sálvame’ como de cualquier programa relacionado con Mediaset España.

La empresa quería, así, posicionarse a favor de la supuesta víctima pero, en realidad, no lo hizo.

Y es que Telecinco contrató a su mujer (Olga Moreno) como concursante de ‘Supervivientes 2021’ y a su hija como colaboradora de uno de los debates del reality y de ‘El programa de Ana Rosa’.

Y es aquí, en ‘El programa de Ana Rosa’ donde podría estar la clave de todo.

Marta Riesco, la “amiga especial” de padre e hija

El giro de guion llegó el 20 de octubre de 2021 cuando en ‘Sálvame’ dijeron tener pruebas de que Antonio David Flores podría tener una amante des 2019 que trabajaba en Mediaset.

Dieron más pistas, trabajaba en ’El programa de Ana Rosa’ y era amiga de Rocío Flores (quien colabora para ese mismo espacio).

Se pasaron así días, jugando a descubrir quién era la tal ‘M’ cuando, en realidad, todo el mundo ya sabía que se trataba de Marta Riesco.

‘El programa de Ana Rosa’ protege a Riesco

Pero mientras que en ‘Sálvame’ se frotaban las manos con este tema y especulaban con la figura de Marta Riesco, en ‘El programa de Ana Rosa’ se cerraron en banda y se negaron a hablar de la posible relación entre la reportera y Antonio David. Y lo mismo está ocurriendo en ‘Ya es mediodía’, algo lógico teniendo en cuenta que ambos espacios están producidos por Unicorn Content.

El comunicado de Marta Riesco

El 25 de octubre de 2021, Ana Rosa Quintana leyó, en directo, un comunicado de Marta Riesco que rezaba así:

Llevo 10 años ejerciendo el periodismo, una profesión que amo. Mi trabajo me avala, mis exclusivas y reportajes pero esto, lamentablemente, ha quedado en un segundo plano estos últimos días. Algunos compañeros de profesión han aludido a mí desde un ámbito privado. Quiero recordarles que no soy un personaje público. No quiero entrar en temas personales. Si entro, me acusarán por lo que digo, y si no lo hago, me acusarán de que callo. Durante estos días he sufrido una gran presión mediática y acoso permanente. Directa o indirectamente s eme está señalando en diferentes medios de comunicación (…)Os poder seguir con mi profesión.

Acto seguido, Ana Rosa dio paso a Marta Riesco para que hablase de otro tema.

¿Guerra entre productoras?

Que en programas de la misma cadena no se trate igual una noticia (cuando toda su parrilla está interconectada) no es habitual pero no es la primera vez que ocurre.

Con el estreno de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ comenzaron los rumores de guerra abierta entre las productoras La fábrica de la tele (‘Sálvame’) y Unicorn Content. La primera se posicionó (en todos sus programas) al lado de Rocío Carrasco mientras que la segunda hizo lo propio con la familia Flores (en especial con Rocío Flores), hasta tal punto que ‘El el programa de Ana Rosa’, por ejemplo, llegaron a ignorar la docuserie.

Ahora, con Marta Riesco parece que se han vuelto a levantar las espadas. Y es que, desde ‘Sálvame’ parece que están aprovechando la coyuntura para destrozar la imagen de una reportera de la empresa ‘enemiga’.

Marta Riesco y su pasado

¿Quién es Marta Riesco? Pues una joven de 29 años de Madrid, Miss Segovia 2006, que en su momento fue periodista deportiva en La Sexta, haciendo de reportera en ‘Jugones’, y también en ‘Punto Pelota’ en Intereconomía.

Del deporte dio el salto al mundo de la farándula, ya que lleva varios años trabajando en Telecinco, algo que compagina con su faceta como influencer en Instagram, donde tiene casi 65.000 seguidores.

No es la primera vez que se la relaciona con un famoso. Hace años se publicó que había sido pareja del futbolista Karim Benzema.

Como reportera de ‘A,R’, Riesco se ha movido muy bien entre personajes famosos. De hecho, no sólo ha hecho amiga íntima de Rocío Flores, en su momento también lo hizo con Isa P. (hija de Isabel Pantoja y también colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’).

Isa Pantoja reniega de Marta Riesco

Otro ‘ataque’ de ‘Sálvame’ a la reportera de ‘A.R’. El sábado 23 de octubre de 2021, Isa Pantoja se sentó en el ‘Deluxe’ y aunque fue para criticar a su madre y a su hermano, también aprovechó para hablar de la que fue su amiga.

No me hablo con Marta Riesco desde hace un año. Me genera desconfianza. Ya no pasa nada entre nosotras pero si en una amistad no tienes confianza…

Todo se remonta al espinoso episodio ocurrido en la Nochevieja que Isa Pantoja pasó en Cantora junto a unas amigas.

Yo apoyé a mi amiga y salieron unas informaciones y ya no confié nada de ella.

¿Marta Riesco sólo quiere ser famosa?

Un servidor ha podido hablar con personas cercanas a Marta Riesco en Mediaset y todos nos aseguran que es una “gran profesional” y “gran compañera” pero en ‘Sálvame’ ya apuntan a que se está postulando para ser concursante de ‘Supervivientes’. No sabemos si esto es cierto o no pero sí que si ella quisiera aprovecharse de la situación, ya lo habría hecho. O tal vez está esperando a una exclusiva, quién sabe.

Pero en este tema hay un aspecto inquietante. ¿Cómo es posible que Riesco fuese la amante de Antonio David ay amiga de Rocío Flores a la vez? Nos cuentan que la ‘niña’, en caso de que esa relación fuese cierta, no tenía ni idea. ¿Tan fría es la reportera para hacer algo así o simplemente todo es mentira?