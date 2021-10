El ‘saco’ de Ana Morgade: ¿Genialidad o un torpe intento de llamar la atención?

Ana Morgade se vistió con una funda para trajes para pasearse por la alfombra verde del Festival de cine de Valladolid. El gesto ha sido muy comentado y no sabemos si es una reivindicación honesta o forma de hacerse ‘autobombo’ (o ambas cosas a la vez).

El 24 de octubre de 2021, durante la alfombra verde de la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), hubo un ‘modelito que más que llamar la atención, causó un auténtico terremoto mediático.

Ana Morgade, conocida cómica, colaboradora de programas como ‘Zapeando’ y presentadora de la gala de La Seminci junto a la también intérprete Eva Marcie, quiso quitarse complejos de encima y acudir a la alfombra verde vestida con, nada más y nada menos, que una funda portatrajes.

La humorista explicó este look en su cuenta personal de Instagram;

Durante días sufrí pensando que llevar a la alfombra de Seminci, porque siempre me sucede lo mismo: en los showrroms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha. No tengo un cuerpo de talla standard, por supuesto no soy modelo, y no me es fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha. Durante muchos años he salido a posar con ropa que no me encajaba muy bien, aterrada, pensando que es mi cuerpo el equivocado. Pero no, era mi actitud la errónea. Mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia.