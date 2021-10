Mal rollo en Telecinco: Ana Rosa Quintana le da un ‘sopapo’ a Jorge Javier Vázquez sin despeinarse

Jorge Javier Vázquez está empeñado en crear una guerra con Ana Rosa Quintana pero ella ha decidido devolverle el ‘golpe’ de la mejor manera posible. Ignorándole. Aquí es donde se demuestra la clase de cada uno.

Y todo por culpa del culebrón que se ha creado con la separación entre Olga Moreno y Antonio David Flores y la supuesta relación que mantiene este con Marta Riesco, colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.

Una separación ¿sorpresa?

El 20 de octubre de 2021 amanecimos con una porta de lo más inquietante, la de la revista Lecturas en la que aparecían Olga Moreno y Antonio David Flores, posando divinamente sobre un titular demoledor: se separan.

Según la revista, la pareja no ha podido soportar la crisis que les asola desde hace más de un año. Cada uno ha tomado ya su camino, hacen vidas separadas. Antonio David lleva más de un mes en Madrid, refugiado en sus abogados. Mientras, Olga se dedica a su negocio de venta de ropa y a su familia en Málaga.

La noticia la confirmó, ese mismo día, Ana Rosa Quintana en su programa de Telecinco. La presentadora, que no suele mojarse en este tipo de temas, aseguró que, efectivamente, la pareja había roto.

Marta Riesco, la “amiga especial” de padre e hija

El giro de guion llegó el 20 de octubre de 2021 cuando en ‘Sálvame’ dijeron tener pruebas de que Antonio David Flores podría tener una amante des 2019 que trabajaba en Mediaset.

Dieron más pistas, trabajaba en ’El programa de Ana Rosa’ y era amiga de Rocío Flores (quien colabora para ese mismo espacio).

Se pasaron así días, jugando a descubrir quién era la tal ‘M’ cuando, en realidad, todo el mundo ya sabía que se trataba de Marta Riesco.

‘El programa de Ana Rosa’ protege a Riesco

Pero mientras que en ‘Sálvame’ se frotaban las manos con este tema y especulaban con la figura de Marta Riesco, en ‘El programa de Ana Rosa’ se cerraron en banda y se negaron a hablar de la posible relación entre la reportera y Antonio David.

Pero el 25 de octubre de 2021, Ana Rosa Quintana leyó un comunicado de parte de Riesco en el que la reportera pedía respeto para su vida privada.

Jorge Javier Vázquez señala a Ana Rosa Quintana

El 25 de octubre de 2021, Jorge Javier Vázquez comenzó ‘Sálvame’ anunciando que tenía una “bomba” informativa impresionante sobre la separación de Antonio David.

Según el presentador, si Ana Rosa, el 20 de octubre, confirmó la noticia del divorcio fue porque Marta Riesco se lo confirmó.

La estrategia de Ana Rosa Quintana: el mejor desprecio es no hacer aprecio

Lo interesante de esto era saber qué tenía que responder Ana Rosa Quintana.

El 26 de octubre de 2021, la presentadora hizo lo que siempre suele hacer: ser elegante y no entrar en guerras absurdas. Es decir, no respondió a Jorge y no habló del tema.

Nos quieren vender desde ‘Sálvame’ que hay una guerra entre las productoras La fábrica de la tele y Unicorn Content (‘El programa de A.R’) pero no es así, al menos por parte de los segundos que nunca han querido entrar en polémicas internas.