«Irene Montero ¿dónde estás?¿para qué te pagamos?»: Carlos Herrera explota por el chiste pedófilo de TV3

En TV3 hicieron el chiste más asqueroso de la historia a costa de la princesa Leonor y la polémica ha creado un auténtico revuelo.

Por un lado, los independentistas apoyan a los humoristas que creen que hacer bromas pedófilas y machistas es libertad de expresión.

En el lado opuesto, personas más sensatas como Carlos Herrara no sólo han denunciado el hecho. El periodista ha señalado a la ministra de Igualdad. Y es que, Irene Montero sí sale en defensa de personajes como Rocío Carrasco, pero se meten con la monarquía y cierra el pico. Es repugnante.

El ‘chiste’ más asqueroso de la historia

El programa de humor, ‘Bricoheroes’ en TV3, parodia de espacios como Bricomanía, creado Peyu y Jair Domínguez ha sobrepasado todos los límites posibles.

El 25 de octubre de 2021, Peyu, uno de los creadores, denunció, vía Twitter, que uno de los gags de su programa había sido retirado:

No es fácil hacer este tuit porque probablemente nos jugamos trabajo y futuros proyectos, pero como creador del formato y del guion de este momento concreto, quiero compartirlo para evidenciar que tenemos un problema de libertad de expresión.

El guionista y actor colgó el polémico chiste y era para no dar crédito. La escena en cuestión está protagonizada por los citados Peyu y Jair Domínguez, quiénes se preguntan qué harían si fuesen millonarios. «Que me la chupase Letizia Ortiz», decía Peyu entre risas, a lo que su compañero respondía: «Si me hubieses dicho la hija».

Da igual la ficción, la parodia o el humor. Aquí, dos señores adultos fantasean con mantener relaciones sexuales con una menor. Pero claro, como es hija del rey se creen que les censuran por estar en contra de la Monarquía. No, no es por eso.

En declaraciones a Catalunya Radio, el director de TV3, Vicent Sanchís, defendió censurar esta parte del gag ya que, según él:

Una televisión pública debe elegir qué contenidos emite. En la escena no se habla de monarquía, se habla de una mujer y de su hija menor edad. Una televisión pública no puede cruzar esta línea Peyu dice ‘quiero que me la chupe Letizia Ortiz’ y Jair le contesta ‘si me hubieses dicho la hija…’. Eso es machista, misógino e incluso pedófilo. Algo que en la televisión pública no se puede concebir

Ese lunes 25 de octubre, tal y como recoge El Español, Sanchís y Peyu se enfrentaron en directo en el programa ‘Planta Baja’.

El humorista defendió que:

Estábamos de acuerdo en no emitir la parte de Leonor, pero no estábamos de acuerdo en eliminar la parte sobre la reina Letizia.

Pero el director de la cadena respondió:

Era un pack. Ni la mujer ni la hija. Da igual si es la reina de España o una persona cualquiera. Es una parodia que se puede entender como indigna y que hace daño.

El partido de Puigdemont defiende el ‘chiste’

JxCat entró al trapo inmediatamente y acusó a TV3 de «censura». El diputado Francesc de Dalmases o los indultados Josep Rull y Jordi Turull defienden el «gag» y consideran, por tanto, que en la televisión pública catalana deben tener cabida muestras de «humor» relativas a que mujeres y menores «se la chupen» a uno de los «humoristas» de cámara del independentismo, Lluís Jotglar.

Els dos casos històrics de censura i autocensura a tv3 ha estat amb els Borbons. ‘Quan el savi assenyala la lluna amb el dit, el neci mira el dit.’ Confunci. Gràcies @enpeyu i @sempresaludava, sort de vosaltres… — Francesc de Dalmases @JuntsXCat (@francescd) October 25, 2021

Carlos Herrera explota contra TV3 y contra Irene Montero

A raíz de esta polémica, el 27 de octubre de 2021 En ‘Herrera en COPE’, Carlos Herrera no quiso pasar por alto este asunto que consideró «repugnante».