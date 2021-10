Especial Halloween: series y películas de terror poco conocidas que dan auténtico miedo

Llega Halloween y lo típico es ver películas o series de terror. Además de los clásicos de toda la vida, las nuevas plataformas digitales ofrecen un catálogo de productos realmente aterradores que no son muy populares pero que garantizan pasar la ‘mejor-peor’ noche de tu vida.

Adoro el cine de terror pero pocos filmes me dan auténtico miedo. Películas como ‘Misery’, ‘Hereditary’, ‘El exorcista’, ’Los otros’, ‘El orfanato’ El sexto sentido’, ‘El muñeco diabólico’, La noche de los muertos vivientes’, ‘Alien’ o ‘La cosa’, me interesan –mucho- pero no me aterran. Y lo mismo pasa con series como ‘Misa de media noche’, ‘La maldición de Hill House’, ‘Evil’ (mi favorita) o casi todas las temporadas de ‘American Horror Story’ (excepto la segunda y la quinta, que me alucinan).

Veo todo el cine de terror que puedo y cada año, en Halloween, tengo el mismo problema. O hay productos que no me dan miedo o ya los he visto (la mayoría) diez veces. Al final termino viendo las de siempre, las que realmente me aterran: ‘Expediente Warren’, ‘El final de la escalera’, ‘La señilla del diablo’, ‘Insidius’, ‘El resplandor’, ‘El ente’ o ‘Psicosis’

Por todo ello he intentado ‘ayudar’ a los que, como yo, son apasionados del horror y que con tanta oferta y tanta plataforma digital que hay ahora se pierden.

He recopilado, pues, algunas de las películas y series que más miedo me han dado últimamente pero que, para mi sorpresa, son productos de nicho, poco conocidos o que no han tenido la repercusión que merecen. Comencemos.

‘Aterrados’ (Película) (Netflix)

No entiendo cómo no todo el mundo habla de esta película. Es un producción argentina del 2018 dirigida por Demián Rugna y perdida en el catálogo de Netflix.

Es el filme perfecto para la noche de Halloween porque no da respiro al espectador. Desde la primera escena hasta la última, crea pánico. No hay la típica presentación de personajes para luego, en la segunda mitad, entrar en ‘faena’. Para nada. Y eso se consigue gracias a un guion que investiga varios puntos de vista, por lo que el terror es constante.

La historia en mínima, en realidad. Un barrio entero sufre fenómenos paranormales. Poco más. Pero, madre mía, que miedo dan algunas escenas. (Ese niño. ESE NIÑO)

Lo peor; la gran mayoría de las interpretaciones. Lo mejor; que es imposible distraerse. Te lo pasas pipa.

‘La casa del terror’ (HAUNT) (Película, Netflix)

Slasher típico pero muy, muy, malrollero. Historia clásica en la que un grupo de jóvenes se mete en una de las muy populares atracciones de la casa del terror pero que sale mal.

Lo que tiene de bueno es que es una película bastante insana. Es gore y bestia pero no está vacía. El personaje principal es interesante y la ambientación es muy tóxica. Pura fantasía para los fanáticos de la Serie B a los que no les asuste la sangre.

Cuando descubras lo que se esconde detrás de las máscaras de los asesinos no lo olvidarás en la vida.

‘El ritual’ (Película) (Netflix)

Es curioso que no se hable más de esta película. Lo tiene todo para ser un clásico del terror.

Para quien no la conozca, diré que realmente me asustó. Primero, tiene unos personajes muy bien construidos, con un arranque que plantea un conflicto personal y moral muy interesante. Luego nos adentramos en sectas, seres mitológicos y supervivencia en bosques aterradores.

Hay un par de escenas que ponen los pelos de punta.

‘La invitación’ (Película-Netflix)

Puede que no sea tan desconocida, de hecho se llevó el premio a la mejor película en Stiges en 2015 pero es que no puedo no recomendarla por si hay alguien que no la haya visto.

Es una película a fuego lento. Lo ‘heavy’ no arranca hasta el final pero da lo mismo. Antes nos han planteado una situación y una tensión magistrales.

Una maravillosa lectura sobre el duelo que comienza con una reunión de ‘amigos’ y termina con uno de los planos finales más aterradores de la última década. Imprescindible.

‘La clásica historia de terror’ (Película-Netflix)

Filme italiano que se estrenó hace unos meses y que supuso una agradable sorpresa. No es redonda pero sí muy insana.

Un grupo de desconocidos comparte coche para viajar por una zona rural de Italia hasta que se produce un accidente. A partir de ahí, sectas, pueblos malditos, sacrificios y una ambientación muy tóxica.

Lo peor; el final. Sí, puede sorprender pero no tiene sentido. Aún con todo, es disfrutable.

‘Them’ ( Serie- Amazon Prime Video)

Serie que sigue la moda del terror como arma contra el racismo (‘Déjame salir’, ‘Us’, ‘Territorio Lovecraf’) pero que da más miedo que muchas de las obras que pretenden hacer lo mismo.

El arranque es de una tensión aterradora y el desarrollo, aunque juegue demasiado a lo onírico, no defrauda.

Una familia afroamericana se muda, en los años cincuenta, a una zona residencial de blancos. No sólo hay racismo, también presencias fantasmales que dan muy mal rollo.

‘Channel Zero’ (Serie- HBO- se supone-)

Hacer una serie de terror no es fácil. Este es un género que exige la explosión rápida de los acontecimientos. Hacer que una historia de miedo aguante varios capítulos es una proeza. Por eso, casi todas las series de horror terminan pasándose al thriller o reservando lo ‘mejor’ para los últimos capítulos.

Pero Channel Zero es, posiblemente, la serie que más miedo me ha dado en la vida. Tanto que incluso la última temporada no conseguí terminarla del mal rollo que me estaba dando.

Es antológica, cada temporada es una trama distinta. Las mejores, sin duda, son la primera y la cuarta.

Problema: Con el cambio de HBO a HBO Max parece que ha desaparecido del catálogo pero espero que pronto la repongan. Es brutal.

‘Marianne’ (Serie-Netflix)

Curiosamente, esta serie francesa fue cancelada tras su primera temporada y no entendemos por qué. Es más que efectiva. De hecho, tiene momentos de auténtico pánico.

Brujas, matanzas, posesiones y escritores en horas bajas. Homenaje a Stephen King pero con un sentido del humor que, de vez en cuando, te saca de la historia. No es la mejor serie del mundo pero recuero verla de noche, a oscuras, y, durante el primer capítulo, di tal grito que asusté a los vecinos del portal de al lado. No exagero.

‘Into the dark’ (Serie- HBO)

Serie antológica en la que cada capítulo se narra una historia distinta centrada en una famosa festividad. No todos los capítulos son buenos pero recomiendo, de la primera temporada, los titulados ‘New Year, New You’ y ‘Down’. No dan demasiado miedo pero inquietan bastante.