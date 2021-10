La obsesión enfermiza de Jorge Javier Vázquez: se viste de bruja e intenta meterse con Ana Rosa Quintana

Jorge Javier Vázquez está empeñado en crear una guerra con Ana Rosa Quintana. Lo que pasa es que su obsesión ya es ridícula. Lo que ocurrió el 28 de octubre en ‘Secret Story’, por ejemplo, fue de vergüenza ajena.

‘Secret Story: La casa de los secretos’ centró su séptima gala en la conocida fiesta del terror, es decir, lo mismo que hacían en ‘Gran Hermano’

El ambiente era festivo y participaron no sólo los concursantes, también los presentes en plató, que iban todos disfrazados.

Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier quiso ser el rey del espectáculo y apareció disfrazado de bruja (aunque sólo al comienzo de la gala, en la franja de las ocho de la tarde).

El catalán lució peluca y gafas, además de llevar también calcetines a rayas y zapatos de tacón bajo, que dieron lugar a más de un chascarrillo por su parte.

El presentador quiso hacer referencia a los comentarios que había generado su look.

Sé que hay mucho jaleo en redes y me gustaría aclararlo: Ana Rosa no está presentando hoy el programa. Parece ser que hay mucha confusión, pero no: soy yo

Tras esto l recalcó que debían referirse a él como «guape», puesto que era un «bruje».

Ante la duda que hay aclaramos. No, no es @anarosaq #SecretGala7 pic.twitter.com/PEqtdSMLFy — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 28, 2021

Este chascarrillo que podría ser un simple chiste, en realidad esconde algo más. Y es que Jorge Javier quiere inventarse una guerra con Ana Rosa aunque ella no le haga ni caso.

Y es que unos días antes ya hubo tensión entre ambos.

Jorge Javier implica a Ana Rosa en el último culebrón de Antonio David Flores

El 25 de octubre de 2021, Jorge Javier Vázquez comenzó ‘Sálvame’ anunciando que tenía una “bomba” informativa impresionante sobre la separación de Antonio David de Olga Moreno.

Según el presentador, si Ana Rosa, el 20 de octubre, confirmó la noticia del divorcio fue porque Marta Riesco se lo confirmó. Recordemos que Riesco, además de reportera de ‘El programa de Ana Rosa’dicen que podría ser la amante de Antonio David.

Lo interesante de esto era saber qué tenía que responder Ana Rosa Quintana.

El 26 de octubre de 2021, la presentadora hizo lo que siempre suele hacer: ser elegante y no entrar en guerras absurdas. Es decir, no respondió a Jorge y no habló del tema.

Nos quieren vender desde ‘Sálvame’ que hay una guerra entre las productoras La fábrica de la tele y Unicorn Content (‘El programa de A.R’) pero no es así, al menos por parte de los segundos que nunca han querido entrar en polémicas internas.