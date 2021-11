Belén Esteban destroza a Samanta Villar: «¡Yo no me he puesto a parir delante de las cámaras como tú!»

Ya tenemos nuevo ‘belenazo’ en Telecinco. El 2 de noviembre de 2021, Belén Esteban explotó contra la periodista y presentadora Samanta Villar después de que esta comparara a la colaboradora de ‘Sálvame’ con el mismísimo Antonio David Flores.

Samanta Villar, en su paso por ‘8 maniacs’, dedicó algunas palabras a la empresaria, quien la calificó como «tóxica» por dedicarse a hablar mal del padre de su hija. La periodista aseguró en el espacio de 8tv que la Fiscalía debería de intervenir en eso: «Tendría que entrar y prohibirlo».

La expresentadora de ‘Conexión Samanta’, hablando del caso de Antonio David Flores y rocío Carrasco aprovechó para ir a lo fácil y atacar a la colaboradora de ‘Sálvame’:

La catalana criticó, también, a la prensa rosa, señalando que actúan con «irresponsabilidad».

Además, se mostró totalmente en contra de que los padres de hijos menores resuelvan sus problemas en televisión. Incluso mencionó lo ocurrido durante los últimos años con la hija de Rocío Jurado:

No se pueden tirar historias falsas, como hicieron sobre Rocío Carrasco. Si no han contrastado, no pueden informar.

Por cierto, ella misma participó en el debate de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’

El 2 de noviembre de 2021, Belén Esteban, en ‘Sálvame’ explotó, tanto que hasta abandonó el plató por el disgusto.

Más tarde, al de Paracuellos quiso responder a Samanta Villar:

Samanta, la fiscalía, ¿sabes quién ha sido para mí? La persona que me dijo que parara (su hija) Estoy harta de que comparen mi caso y el de Antonio David. No tiene nada que ver. Claro que yo he hecho cosas mal. A mí no me compares. Claros que he hecho cosas mal, también bien. Mi caso no tiene nada que ver con otros casos. Claro que yo he hablado pero esa persona me dijo ‘para’ porque si por mí fuera seguiría hablando. No hablo por ella. Siempre vais a por la misma.

Samanta , tú has vendido tu embarazo en tu programa y me parece fenomenal. Pero tú te hiciste la prueba del polígrafo y te pusiste a parir delante de la tele. Estoy harta. ¡Basta ya! No me voy a fustigar, que ya está bien. Que también sabemos cosas de otra gente y estamos calladitos.