El sorprendente mensaje de Jorge Javier Vázquez a Ana Rosa Quintana: «Estamos que no nos lo creemos»

Jorge Javier Vázquez se ha tragado su orgullo infantil y ha querido mandarle un mensaje a la persona a la que le debe su carrera, Ana Rosa Quintana, un día después de que la presentadora anunciase que tiene cáncer de mama.

Sin querer hacer un circo dramático, siendo generosa (como siempre) con su público y afrontándolo todo con una valentía asombrosa, el 2 de noviembre de 2021, Ana Rosa Quintana arrancó su programa en Telecinco, anunciando su retirada temporal:

Hoy por primera vez voy a hablar de mí. La semana pasada fue muy intensa y rara. Me fui dos veces antes de terminar el programa y el viernes falté. Normalmente, excepto en vacaciones, nunca he faltado a mi cita con la audiencia. Ni siquiera durante el covid. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído en volandas estos 17 años que creo que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz durante todos estos años lo más duro que me ha pasado en la vida. Y, quizá, lo más importante. Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas. Algunas maravillosas, la mayoría. Y también disgustos, porque esto es la vida.

Hoy, me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcirnoma en una mama. Afortunadamente está localizado. No hay metástasis, pero requiere de un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de mis compañeros, que también son mi familia. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama

Quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión Probablemente podría seguir compartiendo las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez en la vida me dedique a mí y a mi familia. Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes. Voy a hacer una vida lo más normal posible, detrás de las cámaras, en la productora… Esto es un bache, una prueba. Vosotros sois parte de mi familia. Así que gracias de corazón por todo lo que me habéis dado hasta ahora