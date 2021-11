Esto es denunciable: en ‘Sálvame’ insinúan cosas más que peligrosas sobre Juls Janeiro

Lo peor que puedes hacer en un medio de comunicación es insinuar y no ser claros. Lo que hicieron el 4 de noviembre de 2021 en ‘Sálvame’ con Juls Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique fue aterrador. Tiraron la piedra, escondieron la mano pero han creado una situación injusta para la joven. Y luego van de feministas. Qué vergüenza.

Este es el problema que siempre tienen en ‘Sálvame’: hay mucha información que, por horarios o por miedo a demandas, no se atreven a dar. Pues si no pueden, que guarden silencio. Pero no, ellos prefieren especular y crear situación confusas y muy peligrosas.

Juls en el hospital

El martes 2 de noviembre saltaban las alarmas tras saber que Julia Janeiro había acudido a urgencias acompañada de su actual pareja, Álex Balboa.

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario estuvo en el Hospital General de Getafe desde las 12.30 h hasta nueve horas después y alguien de su entorno contó en ‘Sálvame’ que no está bien y que sus padres lo están llevando muy mal:

Me da penilla porque es muy joven y no lo está pasando bien.

Ya en el plató de ‘Sálvame’, Kiko Hernández explicó que “no es la primera vez” que Juls acude al hospital:

Ella está en un momento crítico y necesita la atención y el apoyo de sus padres.

Un testigo que la había visto en urgencias habló de una pelea pero sin decir quién había participado de ella y Sergi Ferré, reportero de ‘Sálvame’, añadió que Juls había acudido con dolor en un brazo.

Kiko Hernández: «Juls no es una chica problemática»

Al día siguiente, Kiko Hernández aclaró las dudas que han suscitado sus palabras:

La sacamos del esquema de que pueda ser una niña problemática o se meta en peleas no, no, todo lo contrario. Juls es una niña que está pasando por un proceso muy complicado en su vida pero no porque lo esté buscando, le ha venido a ella.

Muy bien, pero el daño, el día antes, ya estaba hecho.

De hecho según Kiko, los padres de la joven de 18 años habrían acudido a Madrid para intentar arreglar la situación:

Vinieron para salvarla de un problema muy gordo pero no es algo que tenga ella (…) Hay una tercera persona que a lo mejor no le está haciendo la vida lo más agradable posible a Juls.

La intención de la visita de sus padres era decir “basta”, pero al parecer ese encuentro, al que acudieron “en son de paz” no acabó “del todo bien”.

«No está relacionado con su actual pareja»

Claro, daban tantas pistas falsas que muchos se preguntaban si la situación tenía que ver con el novio de la joven, algo que Carlota Corredera quiso aclarar:

El problema y la preocupación no estarían relacionados con su actual pareja, quiero decir que las circunstancias que les preocupan no están relacionadas con la pareja, con este jugador.

Y no dijeron más. Eso sí, todos opinaban de todo. Es repugnante la falta de ética de esta gente.

Pero es que esto no es lo peor. En Telecinco se ha dado el itinerario y la ruta diaria de esta chica. Son unos inconscientes. Hablamos de una joven famosa que va sola por la calle.