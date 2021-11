Lo que nos faltaba por ver: ¿Bibiana Fernández tuvo una «aventura» con el rey emérito?

Es el rumor más extraño que hemos escuchado últimamente. ¿El rey emérito tuvo, hace décadas, una aventura amorosa con la actriz Bibiana Fernández? La respuesta la dio la propia colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ en directo el 8 de noviembre de 2021.

Marta Cibelina ha publicado un libro hablando de la monarquía en España y su relación con el sexo, alabando las dotaciones físicas de Juan Carlos I. Además da detalles de las aventuras que pudo tener el rey a lo largo de los años.

A raíz de esta publicación, el 7 de noviembre de 2021, en ‘Viva la vida, el tertuliano Enrique del Pozo destapó algo que dejó boquiabiertos a los espectadores.

El actor aclaró que:

Bibiana no se acercó. Desde ese momento, el target de morbo, de cariño, sexual de su majestad el rey era Bibiana Fernández.

Por otro lado, del Pozo continuó asegurando que:

Llegó a tal extremo que una amiga mía que trabajaba en el partido socialista me dijo: ‘Oye, cómo podríamos hacer para reunir a Bibiana Fernández con su majestad el rey.

El actor se desentendió del tema y confirmó:

Como Bibiana siempre ha sido una gran señora dijo que no, e intentó durante cuatro o cinco años conquistarla.

El 8 de noviembre de 2021, Bibiana Fernández, desde ‘El programa de Ana Rosa’ aclaró:

Recuerdo los Goya a los que hace referencia del Pozo, pero lo que no recuerdo que el rey tuviera ningún interés en mí.

Además añadió:

Y si lo tenía no me lo ha dicho.

Por otro lado, Bibiana comentó:

Soy una mujer muy discreta pero de todas maneras no me consta.

Lequio. por su parte intervino para decir:

.Además, su compañero aseguró:

Bibiana concluyó:

He tenido historias pero con el rey no he tenido nada