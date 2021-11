Bronca sin precedentes entre Alessandro Lequio y Paloma García-Pelayo: “¡No tienes ni idea!”

A gritos y con mucha agresividad. El 15 de noviembre de 2021, Alessandro Lequio y Paloma García-Pelayo se tomaron excesivamente a pecho la última entrevista que había dado, dos días antes, en el ‘Deluxe’.

El sábado 13 de noviembre de 2021, Kiko Rivera regresó al ‘Deluxe’, programa al que, pocas semanas antes, había puesto a parir (por enésima vez). Es la historia de los Pantoja: odian Telecinco pero comen de ahí.

La entrevista fue demencial. Paquirrín no dijo más que incongruencias y mentiras. Aseguró que había perdonado a su madre (después de machacarla) pero que no se han vuelto a ver desde que murió doña Ana (abuela de él).

También echo balones fuera, como siempre. Criticó a su hermana (Isa P.) y a su prima (Anabel) sólo porque si no tiene un conflicto con alguien, no interesa.

Lo increíble no es que este señor sea un parasito y un mercenario emocional. Ni si quiera es grave que en Mediaset le sigan pagando por contar lo de siempre o por, directamente, mentir. Lo preocupante es que ese sábado el ‘Deluxe’ recuperó la audiencia perdida, liderando la noche con más de un 16% de cuota de pantalla. No aprendemos.

El lunes 15 de noviembre de 2021, en ‘El programa de Ana Rosa’. Paloma García-Pelayo se pronunció sobre la entrevista de Kiko Rivera y la guerra judicial que mantiene (de momento parada) con su madre y con su tío Agustín (Kiko pretendía vender su parte de Cantora)_

García- Pelayo dijo:

Sin embargo, Alessandro Lequio estalló contra Kiko Rivera:

Todo esto es para justificar una exclusiva porque no tiene recorrido jurídico, lo dije aquí hace un año. Ahora llega este señor, después de poner a su madre de caer de un burro, y dice ‘le perdono lo económico’… se lo perdona porque no tiene ningún recorrido económico-Agustín no pasa de ser el maletero de su hermana.