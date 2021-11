Justificar lo injustificable: las ridículas disculpas de Pepón Nieto tras su repulsivo insulto a Ayuso

Rectificar es de sabios. O no. Y es que, si tu imagen pública y tu trabajo penden de un hilo, pues a veces te disculpas sin arreglar nada. Eso es lo que le ha pasado al actor Pepón Nieto tras su deleznable insulto a Isabel Díaz Ayuso en laSexta.

Muy desgraciado -y gratuito– el insulto que se sacó de la manga el actor Pepón Nieto en laSexta contra Isabel Díaz Ayuso.

Ya sabemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid es un enemigo perfecto para los progres, y ya sabemos que los actores por defecto pertenecen todos a esta tendencia ideológica y que les encanta pedir.

Así que Pepón Nieto, actor muy malote, siempre compungido, soltó una barbaridad por su boca en el programa de Nuria Roca en la tarde de domingo 14 de noviembre de 2021 en laSexta:

Ayuso al principio decía barbaridades como lo de que el atasco en Madrid era maravilloso, lo de las pizzas de los niños… Decía cosas como muy peculiares. Y era una persona que me daba la sensación incluso como que estaba mal medicada. Hacía cosas como así raras. Que no pasa nada, que yo también he estado mal medicado, ¿eh?