El ataque más sucio: Jorge Javier Vázquez ‘exige’ que Rocío Flores abandone Telecinco

El odio entre Jorge Javier Vázquez y Rocío Flores es innegable y mutuo. Eso sí, el presentador es mucho menos sutil que la hija de Rocío Carrasco.

Por si alguien no lo sabe, la guerra entre Jorge Javier y la familia Flores comenzó el 22 de marzo de 2021, día que se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, docuserie de Telecinco en la que Rocío Carrasco denunciaba los malos tratos recibidos por parte de su exmarido, Antonio David Flores.

La cadena despidió fulminantemente a Antonio David Flores como colaborador de ‘Sálvame’ y de otros programas de la casa pero contrató a su mujer, Olga Moreno, para ‘Supervivientes 2021’ y a su hija para los debates del reality y como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.

Rocío Flores, hasta la fecha, había sido la ‘niña bonita’ de Jorge Javier, puesto que la había entrevistado muchas veces en ‘GH VIP 7’ (cuando ella estaba en plató defendiendo a su padre) y en ‘Supervivientes 2020’ (donde ella fue concursante).

Pero cuando Rocío Carrasco denunció la violencia vicaria que había sufrido y cómo su porpia hija le dio una paliza, Vázquez cambió de bando (es curioso porque esa información se sabía desde hacía años).

Flores, mientras, desde ‘El programa de Ana Rosa’ se queja de la mala vida que le dan en ‘Sálvame’ tanto a ella como a su familia.

Por eso, el 17 de noviembre de 2021, Jorge Javier Vázquez, desde su blog personal de la revista Lecturas le dedicó un post a Rocío Flores en el que, de manera torpemente irónica, le pide que abandone la televisión.

Querida Rocío Flores. Estoy compungido. Te veo de vez en cuando en ‘El programa de Ana Rosa’ y sufro. Porque imagino lo que debe ser trabajar en una cadena que destroza a tu familia. Entiendo el dolor que te debe provocar recibir mes a mes el dinero que ganas por ser cómplice de la empresa que causa tanta desazón en tu negocio. Perdón, en tu familia. Deja ese trabajo, cariño. Ya verás qué bien te sienta. Cuando una puerta se cierra siempre se abre una ventana. Estoy convencido de que con la popularidad que has conseguido no tardarán en llamarte para concursar en ‘Tu cara me suena’.