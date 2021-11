Las diez peores caras de la tele en 2021 que deberíamos dejar de ver ya mismo

Un año más y tenemos en televisión profesionales más que dudosos. A algunos ya les han dado la patada (menos mal) pero otros siguen ahí y nadie entiende porqué.

El 2021 ha sido un año intenso- como todos, en realidad- y en televisión, la verdad, se ha notado la ‘resaca’ del 2020. En España no se ha apostado demasiado por grandes formatos y a muchos profesionales les hemos visto quemados.

De todos –y de manera absolutamente parcial- hemos elegido a 10 personajes televisivos que no han estado a la altura de las circunstancias (léase el eufemismo)

10. Carlota Corredera

Comparto su lucha feminista pero me llama la atención que esta señora defienda a las mujeres cuando le interesa. No hay programa más machista en la televisión que ‘Sálvame’ (con permiso de ‘El hormiguero’). Me gustaría que Carlota, más allá de Rocío Carrasco, también mencionase algo de la violación que ocurrió en ‘GH Revolution’ o que se cabrease cuando sus colaboradores llaman “gorda” a Anabel Pantoja. Pero luego, Irene Montero le da premios por su compromiso feminista. Tiene narices.

09. Bigote Arrocet

Fue el concursante más caro de ‘Secret Story’ e hizo nada. No hace gracia, no dio titulares y se dedicó a vivir del ‘cuento’. Como siempre, vamos (o eso dice María Teresa Campos).

08. Verónica Forqué

De grandiosa actriz a carne de meme a un ‘Masterchef Celebrity’ de distancia. Que si, que da mucho juego como concursante pero esta señora no parece estar bien y perdió la gracia en la tercera gala. La mantuvieron tanto tiempo por el rollo reality pero no hacía falta. Sus ataques incomprensibles eran incómodos de ver.

07. Jordi González

Es un buen profesional, nadie lo duda pero si está en esta lista es por caridad. Por favor, este señor pide a gritos que la eutanasia televisiva. Verle en los debates de ‘Secret Story’ o ‘Supervivientes’ es ver la agonía de alguien que detesta su trabajo. Por favor, que alguien acabe con su tormento. No queremos que sufra tanto.

06. Omar Montes

El cantante más escuchado de Spotify en España tiene más ego que María Patiño, Carlota corredera, Risto Mejide y Pablo Motos juntos. ¿No me creen? Vean su docuserie, ‘El principito es Omar Montes’ (Amazon Prime Video) y lo entenderán. Se cree el centro del universo. Lo peor es su doble discurso. Va de buena gente, de campeón hecho a sí mismo y luego trata a la prensa como a apestados. Por ahí no.

05. Marta López

Porque en ‘Supervivientes’ fue una auténtica decepción y como colaboradora de ‘sálvame’ aporta nada o menos. Es un personaje que causa rechazo porque aunque vaya de polemista, en realidad es una ‘bienqueda’.

04. Kiko Rivera

Porque su mercantilismo emocional roza lo pornográfico. En un año ha vendido a su madre, a su tío, a su prima, a su hermana y a su abuela que en paz descanse. Y todo esto pasando por ataques a los que le dan de comer (Telecinco) para luego regresar sin pudor. El problema es suyo, de los que le pagan y de los que le consumen.

03. Rocío Flores

La ‘marea azul’ querrá mi cabeza por poner a la ‘niña’ en esta lista pero pensemos un segundo. ¿De verdad que esta chica es buena para salir en televisión? Pero si sólo sabe hacer tres cosas: amenazar, llorar y poner cara de asco.

02. Antonio David Flores

Le echaron de ‘Sálvame’ en marzo de 2021 por lo que todos ya sabemos (el documental ‘Rocío: contar la verdad para ser libre’). Muchos dicen que su despido fue injusto pero ahora, quejándose de todo, se ha demostrado la clase de ‘profesional’ que era. No tenía escrúpulos. Cuando trabajaba en Telecinco parecía ‘encantado’ con que salieran chicas asegurando que se habían acostando con él.

01.Paz Padilla

Paz es la santa, el ser más sabio, la que decide lo que es el bien y el mal, la que sabe de todo, la que tiene la verdad, la inventora del duelo y la que te enseña a morir. Sí, a morir, porque a ella la vida parece que le da igual. Ella es la que celebra cuando vas al otro barrio. Es una opción. Bien por ella y lo sentimos por la pérdida de su marido.

El problema es que Paz se ha convertido en un personaje cansino e ignorante. Impone su criterio y te obliga a sentir lo que ella siente, aunque sea devoción por una secta.