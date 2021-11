Lo de Jorge Javier Vázquez contra Paloma García-Pelayo no es nuevo: así ‘maltrata’ el falso feminista a las mujeres

Se veía venir. En La fábrica de la tele tienen que hacer todo lo posible para ganar audiencia y Pepe Navarro como invitado al ‘Deluxe’ era un caramelo demasiado jugoso. Por ello, Jorge Javier no podía permitir que nadie cuestionase a su ‘estrella’, pese a estar condenado por malos tratos. ¿Dónde está el feminismo del que tanto han presumido? Nunca estuvo.

Fue uno de los momentos más vergonzosos y peligrosos que se han visto en Televisión en mucho tiempo. Parece una anécdota más del ‘Deluxe’ pero no lo es. En otro país, con otros gestores, esto debería pasar factura a todos los implicados.

El sábado 27 de noviembre de 2021, Pepe Navarro se sentó como invitado en el ‘Deluxe’. Todo un acontecimiento teniendo en cuenta que el presentador, mítico y figura clave d ela tele de los 90, no suele acercarse a los mentideros amarillistas.

Sin embargo, la vida de Pepe Navarro, más allá de la televisión, ha sido siempre objeto de disputa por, entre otras cosas (y amoríos) por ser el padre del hijo de Ivonne Reyes. Así lo dictaminó un juez aunque Navarro lo sigue negando.

Jorge Javier, encantado con su invitado ‘machirulo’ le hizo la pelota todo lo que pudo y más mientras, atención, le mandaba dardos envenenados a Antonio David Flores, aquel que fue despedido del programa por maltratador sin que hubiese ninguna sentencia firme al respecto.

El caso es que, ya Navarro frente a todos los periodista, llegó el gran momento de la noche. Paloma García Pelayo preguntó al presentador de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ sobre un delicado asunto del pasado relacionado con una de sus exparejas; una sentencia por «lesiones» a una mujer

Alarma en plató. Todos los allí presentes se indignaron con la pregunta. Vázquez, el falso progre feminista, abroncó como nunca a su colaboradora. ¿Por qué? Por ejercer su derecho como periodista a preguntar lo que quiera.

Paloma, sinceramente, creo que lo que estás haciendo nos deja en muy mal lugar a todos.

Si lo tenías tan claro no te hubieras sentado con este señor, y hubieras dicho ‘Yo no quiero estar sentada con un maltratador.

Me parece irresponsable y muy ventajista por tu parte sacar a la una de la madrugada este tema. Si tanto problema de conciencia te provocaba, no haberte sentado aquí esta noche. Estoy profundamente decepcionado como presentador contigo, lo siento mucho, y desde luego te digo una cosa, creo que por ahora no me gustaría coincidir contigo en varios programas.