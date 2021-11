Pepe Navarro entra en directo en ‘Sálvame’ y la falsa feminista, Carlota Corredera, se acobarda

Qué vergüenza da ver el feminismo selectivo de Mediaset en general y de ‘Sálvame’ en particular.

El 27 de noviembre de 2021, Pepe Navarro se sentó en el ‘Deluxe’ para hablar, principalmente, de Ivonne Reyes, la que fue su amante y madre de Alejandro Reyes, joven que, según una sentencia judicial es hijo de Navarro.

El que fue presentador de ‘Esta noche cruzamos el Misissipi’ niega la paternidad pero, durante el juicio se negó a hacerse una prueba de paternidad, lo que levantó muchas suspicacias. Dado el juez determinó que Pepe Navarro era el padre de Alejandro, el primero ha vuelto a sacar el tema ¿para qué? Para que ella le demande y se pueda reabrir el caso.

En el ‘Deluxe’, Navarro dijo tener miles de pruebas que demostraban su verdad y confesó que no hacerse la prueba de paternidad fue un error pero que Ivonne, desde el 2018 sabe a ciencia cierta que Pepe no es el padre de su hijo.

Tener a Pepe Navarro en el ‘Deluxe’ era un acontecimiento puesto que es un personaje que no suele entrar en estos circos, por eso le trataron como demasiada devoción. Tanta que cuando Paloma García-Pelayo le recordó a Navarro que había sido condenado, hace 20 años, por agredir a una mujer, no sólo se enfadó el invitado. Jorge Javier Vázquez abroncó a su colaboradora por “tramposa”. ¿Qué pasa, que en ‘sálvame’ sólo apoyan a las mujeres maltratadas cuando son famosas (Rocío Carrasco)?

Es curioso que, primero, Vázquez no pidiese disculpas al respecto pasados los días (de hecho hizo bromas sobre las críticas que recibió en redes sociales). Pero lo alarmante es lo que pasó el 30 de noviembre de 2021, cuando Navarro llamó en directo en ‘Sálvame’ y Carlota Corredera no dijo lo que tenía que decir.

Recordemos que Carlota va ahora de referente feminista, de luchadora por las mujeres. Ella, premiada por el Ministerio de igualdad, dice que se niega a trabajar con maltratadores. De hecho, condenó a Antonio David Flores cuando ningún juez le ha declarado culpable pero con Pepe Navarro no se atrevió.

Como decíamos, el 30 de noviembre Pepe Navarro entró por teléfono en ‘Sálvame’ (en realidad hizo doblete ya que por la mañana hizo lo mismo en ‘El programa de Ana Rosa’.

Ese día, Carlota Corredera presentaba el programa y habló con Navarro con cierta tensión pero sin decirle las cosas que debería haberle dicho si tan feminista es.

Navarro, simplemente, repitió su discurso:

En noviembre de 2017 Ivonne contrató una agencia de detectives y uno de ellos me quita a mí una taza y un vaso. Las lleva a una clínica y paga 80 euros más IVA y lo deja allí. Mes y medio después, ella llevó un palito y estaba con su hijo. En esa prueba se confirma que Pepe Navarro no es el padre del hijo de Ivonne Reyes.

Carlota Corredera le preguntó porqué ahora hablaba cuando no quiso hacerse la prueba de paternidad hace años pero el presentador, en vez de contestar, dijo:

Lo normal es que este chaval sepa que yo no soy su padre. Lo más importante es que un ser un humano sepa quién es su familia ¿Sabíais lo que va a pasar este chaval a partir de ahora?

Lo importante es que este chaval vaya tranquilo por la vida y que trabaje.

Yo no he tenido prisa en hablar. He esperado 10 años pacientemente. Puede que cuando salió la sentencia Ana Rosa no quisiera sacar la verdad o vosotros (La fábrica de la tele), que ibais a hacer un documental que no se hizo.

Ivonne Reyes ha montado un negocio conmigo a costa de su hijo.