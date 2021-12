Belén Esteban se corona hundiendo a Kiko Rivera con la droga por delante

No se puede ser más desgraciado que Kiko Rivera cuando alguien como Belén Esteban te humilla como nunca en la vida. Que el hijo de Isabel Pantoja se lo haga mirar.

Es que no se puede caer más bajo que Kiko Rivera. Cada vez que está mal echa balones fuera y ya nadie le cree.

El domingo 5 de diciembre de 2021, el estreno de la nueva temporada de ‘Planeta Calleja’ (Cuatro) estuvo apadrinado por Kiko Rivera, quien se fue a Nepal con Jesús Calleja para, de paso, hablar de su vida íntima.

Recordatorio: el programa se rodó en verano de 2021, meses antes de que Kiko perdiese a su abuela y, por lo tanto, de que se reconciliase (por cinco minutos) con su madre, Isabel Pantoja, después de haberle declarado la guerra durante un año entero.

Allí, de viaje por Nepal, Paquirrín confesó que que sus recaídas en las drogas se debieron a la poca atención que habría recibido por parte de su madre, Isabel Pantoja.

Menos mal que llegó Belén Esteban para poner orden

Al día siguiente, en ‘Sálvame’ se habló de la entrevista y Belén Esteban puso el grito en el cielo al ver cómo Kiko Rivera echaba la culpa de sus adicciones a su progenitora.

Así, la de Paracuellos explotó como nunca y dijo cosas que, hasta el momento, no se había atrevido a decir:

Aquí por narices hay que echar la culpa a la Pantoja de que también su hijo esté en la droga. Aquí los que hemos estado en la droga ha sido porque nos ha dado la gana.

Cada familia lo gestiona como sabe. Hay padres que se ponen tapones en los oídos porque aunque lo vean no lo quieren aceptar

Y aquí la culpa toda a la Pantoja. El que quiere salir, aunque cuesta mucho, sale. Y otros que no pueden acaban donde acaban… desgraciadamente.

Pues claro que a lo mejor Isabel Pantoja lo sabía. Cuando dice: ‘es que mi madre se iba a América’. ¿A qué se iba a América? ¿A que no os faltara de nada en vuestra casa y no os faltaba?

Somos bastante mayorcitos ya para asumir lo mal que lo hemos hecho. Me parece que habrá tenido culpa en muchas ocasiones, pero que tú le digas eso a un padre o a una madre, me parece que es lo más desgarrador. Los padres no tienen la culpa de cómo salimos los hijos.