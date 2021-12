Así es ‘And just like that’: poco sexo en Nueva York y más drama

Advertencia: ‘And just like that’ no es ‘Sex and the city’. Sólo si se tiene claro esto se puede disfrutar de la nueva serie de HBO Max o, lo que es lo mismo, el regreso de Carrie Bradshaw y sus amigas (bueno, no todas).

Un icono noventero y universal

Cualquier guionista de televisión debería haber visto’ Sexo en Nueva York’ al menos tres veces en su vida. Te guste o no, consideres que son las historietas burguesas de cuatro pedorras blancas y pijas en un Manhattan que casi ni existe, fue una serie icónica y todo un símbolo de los 90 que se mantiene vivo.

Al pensar en ‘Sex and the City’ se nos vienen a la cabeza los modelitos, los lujos, los chistecillos picantes y la oferta de un mundo mágico que si bien nadie se podía permitir, todos aspirábamos a él.

Pero la serie creada por Darren Star tenía unas virtudes narrativas que deberían estudiarse en cualquier escuela de guion que se precie.

Aunque a medida que pasaban las temporadas había más continuidad, la serie siempre se preocupó de qué quería contar en cada capítulo. Gracias a la búsqueda emocional de su protagonista, Carrie Bradshaw, y con la excusa de que era columnista de sexo, se hacía, en cada episodio, una pregunta que se respondía de cuatro maneras distintas ( las cuatro amigas: Miranda, Samantha Charlotte y la propia Carrie).

La voz en off de Carrie no sólo hacía de hilo conductor temático sino que agilizaba las tramas, contándolo todo de manera casi siempre impecable en unos 25 minutos.

‘Sexo en Nueva York’ fue un referente, un lugar feliz para muchas generaciones. Era un mundo arcoíris cuajado de ropa de marca, brunchs, cócteles, tíos buenos y su puntito justo de drama pero nunca sin pasarse.

La marca ‘Sex and the city’ fue una fábrica hacer dinero para sus responsables (sobre todo para Sarah Jessicar Parker, obviamente), para la moda e incluso para la ciudad de nueva York. Es lógico que quieran seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro. O no.

El sexo sin Samantha no es sexo

Cuando se anunció que se estaba preparando ‘And just like that’ se nos vendió que no era una nueva temporada de ‘Sexo en NY’, era algo así como una secuela de la serie original.

Pera empezar, no iban a contar con el personaje más icónico de la serie: Samantha Jones. Todo por las públicas y jugosas peleas que había tenido la actriz que la interpretaba, Kim Kattral, con la reina del cotarro, Sarah Jessica Parker.

Hacer ‘Sex and the city’ sin Samantha Jones es… no sé. No hay símil que los describa salvo que es igual que… Hacer ‘Sex and the city’ sin Samantha Jones.

Por ello uno se preguntaba: ¿Era necesario volver a rescatar a los personajes tras 6 temporadas y dos películas (horrorosas)? ¿Qué van a contar de transgresor sin el personaje que rompía todas las normas?

A la primera pregunta: No, pero no seré yo el que diga que no quiere seguir viendo a Sarah Jessica Parker correteando por Manhattan subida a sus Manolo Blahnik Esa serie marcó mi vida, no lo voy a negar.

Ante el hecho de que Samantha no esté… Ummm, se han cubierto en salud. ¿Cómo? Haciendo otra serie que no llega a necesitarla del todo. Eso sí, la seguimos echando de menos.

No voy a hacer spoilers, tranquilos. Sólo un pelín: No, Samantha no está muerta. Y sí, desde la serie le arrean una buena ‘hostia’ a Kim Cattrall. No voy a decir más.

Otra serie

Lo dicho. ‘And just like that’ (desde el 9 de diciembre de 2021 en HBO Max) es otra serie. No es ‘Sexo en Nueva York’. Sí, tienes a casi todos los personajes (más envejecidos, claro está), el mismo entorno, pero con grandes diferencias con respecto a la ficción materna.

Para empezar, casi no hay voz en off, se cargan el componente temático de cada capítulo y estos han pasado de no llegar a la media hora a rondar los 45 minutos.

Pero la mayor diferencia es que hay más drama. Para mí, los dos primeros capítulos (los que se han podido ver, de momento) narran lo que debería haber pasado en la segunda (y terrorífica) película que se hizo.

Si no has visto ‘Sexo en Nueva York’ te puedes tomar ‘And just like that’ como la historia de cuatro estilosas cincuentonas que quieren adaptarse (pero no pueden) a los tiempos modernos (es decir, más diversidad racial y sexual) . Ah, claro, eso ya lo hicieron ‘las chicas de oro’ y mejor.

Sus responsables ni si quiera intentan atraer a la audiencia más joven. Tampoco era necesario. Esto es una obra para fans, punto.

¿Era necesaria esta serie? No ¿Aporta algo? Tampoco ¿La voy a disfrutar como si no hubiera un mañana? Evidentemente.