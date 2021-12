Un escándalo de ‘narices’ hunde Mediaset: del ‘dedo’ de Belén Esteban al ‘moco’ de Matamoros

Es que no se puede tener peor imagen que Mediaset en general y que La fábrica de la tele en particular: una panda de arrogantes dictadores que dicen ser progres y que, puede, no lleven la vida más ‘sana’ del mundo…

Lo del ‘Deluxe’ del sábado 11 de diciembre de 2021 fue de traca. Como no tienen mucho contenido, se sacaran de la maga varias tramas que les salieron mal.

Por un lado, invitaron a Masiel, dicen que para defender a Miguel Bosé (¿quién se acuerda ya de él?) y terminó por llamar “maltratador” a Jorge Javier Vázquez. Este se indignó pero porque es incapaz de tener un mínimo de humildad. Y es que sí, tenemos mil programas que demuestran que este señor no trata muy bien a sus invitados.

Cuestión de ‘narices’

Pero el colmo del escándalo llegó con una escena que pocos vieron pero que terminó por hacerse viral. En realidad fueron dos escenas.

Kiko Matamoros se sentó, por enésima vez, ante la prueba del polígrafo. El colaborador de televisión contestó a preguntas relacionadas con sus compañeros de ‘Sálvame’, diversas polémicas e incluso de Antonio David Flores y Olga Moreno.

Tras discutir con varios de sus compañeros, ocurrió algo inquietante. De repente, un objeto blanco no identificado salió de la nariz de Matamoros. Una especie de moco, podría ser, que llamaba la atención por su color. ¿Qué era eso?

Pero a esto se le une otro hecho muy ‘revelador’ (O no). Tras una pausa publicitaria, Matamoros no estaba en su silla. El presentador le preguntó a Belén Esteban dónde estaba su compañera y esta, intentando disimular pero siendo grabada por las cámaras en directo, se tocó la nariz como respuesta.

Van a publi.

Kiko Matamoros tarda en volver después de la publi y el programa continua. El gesto de Belén Esteban a Jorge Javier. pic.twitter.com/JhJset7oGx — Soldados de Pala (@SoldadosDePala) December 12, 2021

Obviamente, las redes sociales dieron por hecho que Matamoros había ido al baño a tomar sus ‘cosillas’.

Una duda, ¿y esa piedra blanca que de le cae a Kiko Matamoros de la nariz?. ¿Nieve? ¿Se ha ido a esquiar? #Polimata pic.twitter.com/89J9odXluJ — Merypompi (@Merypompi) December 12, 2021

No olvidemos que el colaborador ya cobró en un ‘Deluxe’ por confesar que tenía problemas con las drogas y que tomaba cocaína desde adolescente aunque ahora, con su novia Marta López a su lado, lo hacía “menos”.

Por un lado, qué divertido es el directo. Sólo así pueden pasar estas cosas ante las cámaras. También es ahí donde está el peligro. Mediaset está viviendo una crisis de audiencia y de imagen histórica. Están a punto de formar un escándalo de esos de los que no te recuperas y ver cómo se le cae algo blanco de la nariz a un colaborador, no ayuda.