Un vídeo de Jorge Javier Vázquez contra ‘MasterChef’ le estalla en la cara tras la muerte de Verónica Forqué

El suicidio de Verónica Forqué ha creado un debate sobre la telerrealidad.

Muchos señalan con el dedo a ‘MasterChef Celebrity’ por no proteger a la actriz mientras concursaba. Pero recordemos que, aunque en el talent-show culinario de TVE se han cruzado ciertos límites, todos tienen mucho que callar, sobre todo desde Telecinco. Las redes sociales se lo han recordado al mismísimo Jorge Javier Vázquez.

El cuerpo sin vida de la actriz Verónica Forqué, de 66 años, fue hallado, el 13 de diciembre de 2021, en su casa de Madrid, en la calle Víctor de la Serna, por los servicios de urgencia del Summa 112, que pudieron hacer nada por su vida.

Pocas horas después de la tragedia se informó de que la causa de la muerte había sido el suicidio.

La intérprete, que había protagonizado en los últimos tiempos el programa de TV ‘Masterchef Celebrity, había hablado en numerosas ocasiones de las depresiones que había padecido. Forqué abandonó la pasada edición de Masterchef precisamente por problemas de este tipo.

Han sido muchos los que, desde todas las redes sociales y los medios de comunicación, han señalado a ‘Masterchef’, quizá no de responsables, pero sí de cómplices en el trágico final de Verónica Forqué. Y todo porque, ante las cámaras, se ‘notaba que estaba mal’. Ahora es fácil verlo.

Hacer este reproche al programa es estúpido. El suicidio es algo muy complejo y no podemos ser tan engreídos como para pensar que podíamos haber evitado algo tan horrible.

Eso sí, debemos recapacitar sobre los modelos de personalidad que consumimos en la tele. Personajes con comportamientos tan extremos como el que demostró Verónica Forqué en ‘Masterchef Celebrity’ son los que más llaman la atención, lo que más atraen a la audiencia.

‘Masterchef’ hace mucho que no es un programa blanco. Se han entregado al reality y por eso, en redes sociales se ha rescatado un vídeo en el que Jorge Javier Vázquez, cargó contra el programa de TVE.

El 23 de abril de 2021, el presentador de ‘Sálvame’ habló del talent culinario y puso su dedo acusador sobre Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, productora de ‘MasterChef’ y ‘Maestros de la costura’.

La responsable de MasterChef y ‘Maestros de la costura’ dijo el otro día que ellos compiten con ‘Supervivientes’ pero que son programas blancos que cocinan y cosen. Y van ahora y contratan a Victoria Abril que es la persona más conflictiva del mundo y que está en los papeles ahora por ser negacionsta. Anda ya. Tócate los cojones. Son unos hipócritas.

Me gustaría que muchas personas que han ido a trabajar a MasterChef dijeran qué experiencia han tenido y qué les han pedido hacer. Luego aparecerán actores o personajes como Tamara Falcó diciendo que ‘a mí me ha ido muy bien. Estoy en Cordon Bleu y no me pongo Astrazeneca’. Anda ya. Yo he hablado con mucha gente sincera que me ha contado cosas de ese programa que de blanco tururú.