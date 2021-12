Rocío Carrasco, tocada y hundida: de su extraña relación con Fidel Albiac a los ataques de su hija

Hay muchos interrogantes tras ver ‘El último viaje de Rocío’ el especial a La más grande, que le hizo Telecinco el 14 de diciembre de 2021 ¿Cobró o no cobró Rocío Carrasco? ¿Qué narices pintaba su marido, Fidel Albiac, dirigiendo todo el evento? ¿Por qué se ha enfadado ahora Rocío Flores?

Un homenaje inútil y polémico

Ya se había anunciado la semana anterior. Rocío Carrasco había descubierto que todas las pertenencias de su madre estaban metidas en un almacén. Objetos que pertenecían a la casa de La Moraleja en la que vivió la gran Rocío Jurado.

Carrasco, amiga ya del sensacionalismo tras su docuserie, no tuvo reparos en aceptar que las cámaras de Telecinco se metan en las intimidades más profundas de su progenitora.

Fueron cuatro horas de nada, vacías de contenido. Muchos artistas cantando los grandes éxitos de ‘La más grande’ (como ya hemos visto mil veces) para luego ver a Carrasco abrir uno de los contenedores y sacar objetos de su madre. No era necesario.

Ningún otro miembro de la familia quiso acudir ya que no se hablan con Rocío Carrasco pero, eso sí, Rosa Benito (cuñada de la Jurado) y Gloria Camila (la hija) sí que estuvieron en el programa que vino a continuación (‘Ya son las ocho’) para criticar.

¿Rocío Carrasco ha cobrado o no?

Fue la hermana de Carrasco, Gloria Camila, la primera en decir que Rocío había cobrado por hacer ese especial a su madre.

Al día siguiente, en ‘Sálvame’, Jorge Javier aclaró que Carrasco no había cobrado un duro y que solamente había cedido sus derechos de imagen para el evento.

Pero Gloria Camila, muy acertada, aclaró que puede que su hermana no cobrase por ese especial en particular pero sí por la segunda parte de su docuserie que está grabando ahora mismo y que lo de las cajas de la mudanza va dentro del documental.

No sé a qué juegan unos y otros. Primero, Rocío podía haber cobrado por lo que quiera. Puede ser más o menos coherente pero tiene derecho a hacerlo. Lo que no se entiende es esa necesidad de lavarse las manos-ella y ‘sálvame’- por decir que no cobró.

Y por otro lado, Gloria Camila, tú tampoco trabajas gratis.

¿Qué pinta Fidel en todo esto?

Siempre tengo que aclarar que a la Rocío Carrasco víctima de malos tratos me la creo por infinidad de motivos (para empezar, tiene más pruebas que la parte contraria), lo que no significa que sea santo de mi devoción y que haya cosas de ella que no entienda.

Por otro lado, a ver si nos enteramos de una vez de que la víctima perfecta no existe.

Lo que siempre me ha intrigado de Rocío Carrasco es la figura de su actual marido, Fidel Albiac. Hablo únicamente de lo que veo como espectador pero de verdad que no lo entiendo.

Durante la docuserie, Fidel quedó como un santo varón, puede que lo sea pero es imposible ser tan perfecto como ella lo describe.

Tampoco comprendo qué pinta él en algunos asuntos. Por ejemplo, el 15 de diciembre de 2021, en ‘Sálvame se emitieron unas imágenes de cómo se hizo el especial a Rocío Jurado y en ellas aparecía Fidel controlándolo todo, viendo que estaba todo en orden y dando instrucciones al directo.

¿En calidad de qué estaba ese señor ahí? No es un ataque a su persona, es una pregunta inocente. Es una figura algo oscura. Siempre está ahí pero no le ves.

Rocío Flores rompe a llorar

Otra que entiende nada es Rocío Flores. El 16 de diciembre de 2021, la hija de Antonio David, habló, en ‘El programa de Ana Rosa’, del homenaje a su abuela y se puso a llorar.

Recordemos que días antes, para promocionar el especial, Carrasco habló para ‘El programa de Ana Rosa’, y cuando Patricia Pardo le preguntó por su hija, Rocío cambió de tema.

Ante esto, Flores dijo:

Cada vez estoy más perdida, cada vez entiendo todo muchísimo menos, es algo que se debería preguntar a ella… Si no quiere referirse a mí cuando le preguntan, está en su derecho… sus hijos están aquí y cuando quiera pues aquí estamos.

La chica se puso a llorar cuando le preguntaron por un posible reencuentro con su madre pero dijo que a ella sólo le importa la imagen de su abuela y que daría la vida por pasar cinco minutos con ella.