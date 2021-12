Miedo extremo en TVE por ‘MasterChef’: cancelaciones, mentiras, dinero oculto y una investigación peligrosa

‘MasterChef’ nunca ha estado tan en la cuerda floja como ahora.

TVE tiene que dar muchas explicaciones sobre su programa estrella pero son tan cobardes que no se atreven ni a dar la cara. Da igual, el talent-culinario se enfrenta a una investigación sin precedentes tras la muerte de Verónica Forqué.

La muerte de Verónica Forqué desata la tormenta

El suicidio de la actriz Verónica Forqué el 13 de diciembre de 2021 ha puesto en jaque mate a ‘MasterChef’ puesto que la última vez que vimos a la artista en pantalla fue concursando en la versión Celebrity del concurso de TVE.

Verónica mostró comportamientos muy llamativos durante su participación en el programa. Tanto fue así que fue víctima de un auténtico linchamiento en redes sociales.

Tras la tragedia, las críticas se han desviado al show y a sus responsables. ¿Sabían que Forqué no estaba bien y utilizaron su estado para darle más ‘brillo’ al concurso?

Desde la productora, Shine Ibera, se mandó un comunicado no sólo lamentando la pérdida de Verónica Forqué sino asegurando que su “prioridad es el bienestar de los concursantes” ¿Seguro?

Y es que han salido ya muchas voces que aseguran que todo lo que se ve en pantalla está manipulado y que los concursantes no son tratados como se debería.

Enfrente está Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, quién sigue defendiendo el concurso como un espacio “blanco y familiar”

Auditoría interna de RTVE

Ante tal situación, el 17 de diciembre de 2021 se supo que l consejo de administración de RTVE aprobó en su sede de Prado del Rey una auditoría interna de ‘MasterChef’,

Según publica el diario ‘El País’ con esta auditoría, que fue aprobada en la reunión del consejo del jueves 16 de diciembre y forma parte del Plan de Auditoría de 2022 de la cadena pública, la corporación que preside José Manuel Pérez Tornero busca conocer los procesos de contratación y los costes de un programa que cuenta con 550.000 euros por capítulo.

Se trata de hacer una radiografía del programa y de un formato que a veces fuerza las situaciones para obtener un punto más de audiencia, y eso genera tensiones de guion y crea problemas a TVE», aseguran fuentes de RTVE en declaraciones que publica Rosario G. Gómez en ‘El País’.

TVE no se atreve a dar la cara

Ese mismo 17 de diciembre se supo que TVE y Shine Iberia iban a cancelar la rueda de prensa de ‘MasterChef Junior’ que estaba programada para el lunes 20 de diciembre de 2021.

La excusa fue la nueva ola de contagios de coronavirus pero uno se pregunta por qué no hacen una rueda de prensa virtual como se lleva haciendo año y medio.

No es una buena opción lo de no dar la cara. Que le quede claro al departamento de comunicación de RTVE y a su dircom en particular, María Eizaguirre, que su trabajo no consiste en ser protagonistas o posar en las galas. Que su deber es comunicar con transparencia. Basta ya de egos y sean profesionales. Trabajan para un ente público, por si se les olvida.

Las cloacas de ‘Masterchef’

Para colmo, han sido varios medios los que han aprovechado la crisis para destapar los trapos sucios del programa de más éxito de la cadena pública.

En El periódico de España, por ejemplo, han hablando con varios concursantes de ediciones pasadas que han criticado el trato recibido durante el programa. Algunos no se han atrevido a salir del anonimato porque, atención, te hacen firmar un contrato de confidencialidad, de cinco años.

Libre de este este contrato ya, Ana, una atleta valenciana que participó en la cuarta edición bajo el apodo de Aniuska, declara cosas tales como:

Acabé muy desmotivada. Ahora lo pienso y digo: es la tele. Está todo guionizado. Si quieren echarte te ayudan a malas. Me pidieron que cogiese leche condensada y luego el jurado me riñó por poner leche condensada. Te hacen preguntas para provocar. Tienes que seguirles el hilo y, sin darte cuenta, te reconducen. Yo creo que ellos querían que llorase. Lloraba porque me preguntaban por mi abuela: que si la echaba de menos, que si mi abuela estaba muy estresada, que si no sentía que una atleta como yo había fracasado… A lo mejor te tienen media hora ahí diciéndote: este es un lugar para llorar si quieres. Hemos visto que cuando Jordi te ha corregido casi se te escapa una lagrimita. Y aquí puedes llorar. ¡Llora, llora!

¿Dinero en la sombra?

En el mismo artículo se hace un análisis interesantísimo de Shine Ibera, la productora y su CEO, Macarena Rey.

Shine Iberia se ha convertido en un gigante empresarial gracias a Televisión Española.

La compañía pasó de facturar menos de dos millones de euros en 2011 a superar los 37 millones en 2019, un brutal crecimiento acompañado de unos beneficios superiores a 2 millones de euros.

La mayoría de la facturación de Shine en 2019 —25 millones, el 75% del total, procede del ente público.

Pese a que la publicidad está prohibida por ley en TVE, el programa funciona como una gran plataforma promocional. Son conocidos los «patrocinios culturales» (legales) de Bosch y El Corte Inglés, pero algunas localizaciones de exteriores también pasan por caja.

También hay contratos públicos adjudicados a Shine Iberia desde ayuntamientos de todo el país: Coruña, Cáceres, Denia, Isora, el Lago de Sanabria en Zamora o Tenerife, a razón de entre 15.000 y 45.000 euros. En grabaciones así, y como se puede observar en el desglose del contrato de Coruña, la productora pide que el cliente pague los desplazamientos, alojamiento y comida de toda la plantilla (65 personas + 21 de equipo artístico) y disponga al servicio de camareros, montaje, limpieza y seguridad durante la grabación.

Ni TVE ni MasterChef han aclarado a El periódico de España si esta fórmula es legal ni si TVE recibe algún porcentaje de esos ingresos. La CNMC ya ha multado a la cadena pública en el pasado por emitir publicidad encubierta en el show culinario.

¿Deben cancelar ‘Masterchef’?

La respuesta, a priori, es no. Lo que sí hay que hacer es revisar el programa ya que se emite en una cadena pública.

Y es que, si ‘Masterchef’ abandona TVE va a seguir ‘viviendo’. ¿Dónde? En Antena3 están deseando comprarlo, por ejemplo. Ofertas no les van a faltar.