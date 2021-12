El corte en directo de un antivacunas que ha hecho estallar a Ana Terradillos: «¡Esto es una dictadura¡»

La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’, Ana Terradillos, se ha indignado como nunca este lunes 20 de diciembre de 2021 ante la posición negacionista de un ciudadano que ha hablado en directo.

El pasaporte covid, prueba de que el ciudadano tiene administrada la pauta completa, ya es obligatorio en varias comunidades para acceder a determinados sitios públicos como bares, restaurantes y locales de ocio.

En Andalucía ya se ha implantado el pasaporte covid y y la Junta de la comunidad advierte que podría solicitarse también en terrazas.

Para saber lo que opinan los ciudadanos ante esta nueva medida, una reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ se acercó a preguntarle a un señor que estaba tomándose algo en una terraza de Sevilla.

El cliente respondió:

No he entrado dentro pero de todas maneras si me lo piden me vuelvo para atrás inmediatamente.

No voy a entrar en ningún restaurante que se preste a esta dictadura de control social, no sanitaria.