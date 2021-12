Bigote Arrocet y Bárbara Rey, enamorados y felices: ¿Alguien se cree esto? ¿Qué opina María Teresa Campos?

Sorpresa de Navidad: Bárbara Rey y Edmundo (‘Bigote’ para los no amigos) Arrocet son pareja.

Es una noticia tan fascinante como difícil de creer. Lo que es seguro es que ha sido el regalo navideño perfecto para Telecinco. Ya tienen nuevo culebrón al que hincarle el diente.

La noticia se confirmó el 21 de diciembre de 2021 en ‘El programa de Ana Rosa’, donde Joaquín Prat y el resto de colaboradores no daban crédito.

El impacto mayor se lo llevó Patricia Pardo. Las cámaras enfocaron a la presentadora y Joaquín Prat soltó el bombazo:

Bárbara Rey y Bigote Arrocet son la nueva pareja estrella de la Navidad.

La presentadora se quedó con la boca abierta, ojiplática y se tuvo que tapar la cara tras la noticia:

Me he quedado muerta.

Como todos, hija.

Y es que sí, tras acudir juntos a una cena de Navidad y ser captados por los paparazzi en actitud cariñosa, se confirma que Bárbara Rey, supuesta ‘amiga entrañable’ del Rey Emérito y Bigote, exnovio de María Teresa Campos, son pareja.

¿Podemos creernos esto? ¿Por qué no? En realidad, pegan como pareja. No sé si estarán o no enamorados pero lo que es seguro es que saben perfectamente cómo sacarle ‘rendimiento’ a su relación. La de exclusivas y ‘Deluxe’ que nos esperan no son pocos.

Pero esta trama también ‘beneficia’ a otra familia: Las Campos. Ya estarán la madre y las hijas frotándose las manos para dar su opinión sobre Bigote Arrocet y su nueva novia. Previo pago, claro.