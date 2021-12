Pablo Motos da un golpe en la mesa sobre la terrible situación de la pandemia y machaca a Sánchez

Pablo Motos no ha podido contenerse y ha atacado sin piedad al gobierno de Pedro Sánchez por la nula gestión de esta terrible sexta ola de la pandemia,

El 20 de diciembre de 2021, nada más arrancar ‘El Hormiguero’, el presentador, Pablo Motos, quiso hacer un llamamiento a la ciudadanía ante la sexta ola del coronavirus.

En poco más de dos semanas, los contagios se han multiplicados, llegando a números nunca vistos en la pandemia, por ello, el presentador de Antena 3 ha arrancado el programa informando de que:

Desde mediados de la semana pasada, la gente de mi entorno está cayendo como ratas. Se están parando rodajes de películas, las televisiones están a cuadros, tengo un montón de amigos famosos que lo han pillado en los últimos cuatro días… Hoy lo ha pillado Nadal, dos de los invitados de la semana que viene tendrán que hacer la entrevista por videoconferencia porque también lo han pillado… En el equipo del programa, que llevamos meses sin dar un positivo y haciendo test a todo el mundo todas las semanas, esta mañana han caído 8 personas. Por supuesto, hemos tomado todas las medidas de seguridad. Yo tenía previsto ir a París estas fiestas y lo he anulado. A mi familia le he dicho que no vengan en Nochebuena

Por otro lado, Motos también aseguró que la variante omicron del covid-19 es igual de contagiosa que el sarampión, que es uno de los virus más contagiosos que conocemos:

Según el dato que me ha dado el médico del programa, este virus multiplica los contagios por 2 cada 36 horas. Eso quiere decir que, tal y como vamos, en dos o tres semanas, se podrían a empezar a colapsar los hospitales, no las UCIs, pero se bloqueará la actividad normal y el resto de enfermedades quedarán desatendidas

Para terminar, Pablo Motos ha querido mandar un mensaje de ‘sálvese quien pueda’ porque nuestro gobierno no va a hacer nada por nosostros:

Nuestro presidente se va a reunir pasado mañana, sin prisa, con los presidentes autonómicos para a ver si llegan a una estrategia en común para que no les penalice políticamente a ninguno de ellos en las encuestas. Lo que os quiero decir es que no esperéis que nos salven ellos. Esto es una emergencia hoy, y la semana que viene no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Así que no esperéis que lleguen las prohibiciones, si es que las hay, y protegeros