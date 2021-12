Una muy chula Belén Esteban se larga de ‘Sálvame’ cuando le lanzan verdades como puños

Belén Esteban se cree que está por encima del bien y del mal y eso es porque se lo consienten. Como ejemplo, lo que ocurrió el 28 de diciembre de 2021.

En el plató de ‘Sálvame’ estalló una guerra.Todo ha comenzado cuando Kiko Jiménez ha explicado el pacto que tenía con Gloria Camila para participar en ‘Supervivientes’:

Ella ganaba su caché y yo el mío. Obviamente el suyo era más alto. Nosotros negociamos durante varios años. No salió porque ella no se atrevía a dar el paso, pero un año perdió mucho dinero con una tienda en Sevilla. Lo habíamos negociado tiempo atrás y yo tenía un caché mucho más alto, pero claro avisando dos semanas antes pues me lo bajaron. Ella no quería ir sola y entonces me dijo que luego me lo compensaría.