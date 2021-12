Paz Padilla vuelve a demostrar lo inculta y peligrosa que es pero Belén Esteban le cierra el pico

Paz Padilla ha pasado de ser un chiste a ser un peligro público. Esta mujer ya no sabe lo que dice y , lo peor, es que sigue habiendo miles que les ríen las gracias. Se acabó.

Calentando motores para las Campanadas, tres de las presentadoras que darán las uvas en diferentes cadenas de televisión, Anne Igartiburu (en La 1, con Jacob Petrus tras el positivo en Covid de Ana Obregón), Paz Padilla (en Mediaset con Carlos Sobera desde Vejer de la Frontera) y María del Monte (en Canal Sur con Modesto Barragán y en Ronda) hicieron el miércoles 29 de diciembre de 2021 un directo de Instagram.

Entre otros temas, las comunicadoras han hablado del Coronavirus y, Paz aseguró que cree que:

Las vacunas no sirven para nada ya que, al haber mutado el virus, aunque te metan una proteína entra por otro lado y te infectas así que da igual que te pongas dos, tres o más». Lo bueno es que en África se ha contagiado tanta gente y hay tanta gente inmunizada ya que hay pocos con Covid y se cree que ese será el final del Covid.

En ese momento, Anne Igartiburu cambiase de tema.

Paz, eres un peligro público

A ver Paz, ya no sé cómo decir esto: ¡Cállate la boca! ¡Cállate! Eres una ignorante. Las vacunas funcionan. ¿Te puedes contagiar? Sí, pero gracias a que estás vacunada no es grave. No lo digo yo, lo dice gente mucho más experta y con más conocimientos que tú y yo.

Paz, después de darnos lecciones sobre el duelo y vendernos una secta peligrosa ahora va de anti vacunas. Mira, no. Se acabó. Merece que nadie vea sus programas y que las Campanadas de Telecinco sean las menos vistas de la historia.

El ataque de Belén Esteban

Estas burradas de Paz Padilla ha desatado numerosos comentarios por parte de los seguidores de la humorista y que han provocado que Belén Esteban – que nunca ha ocultado su poca química con su compañera de ‘Sálvame’ – haya cargado públicamente contra Paz.

Así, compartiendo las declaraciones de la presentadora en sus redes sociales, la ‘Princesa del pueblo’ ha dejado algo claro:

Hay cosas innecesarias y esta es una de ellas. Nos tenemos que vacunar.

Una frase con la que Belén deja claro en pocas palabras su desacuerdo con Paz, animando a sus seguidores a vacunarse para acabar con el Covid.

Lejos de quedarse ahí, además, la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha ‘burlado’ de la manera de hablar de su compañera, que en vez de ‘omicron’ pronuncia en su charla con Anne Igartiburu y María del Monte ‘onitron’. Un error que Belén no ha pasado por alto, destacándolo bien grande en el mensaje con el que ha criticado públicamente la postura de Paz respeto al Coronavirus.