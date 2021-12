‘Onitrón’ perseguirá a Paz Padilla de por vida: las redes se descojonan de las burradas de la presentadora

La ignorancia convertida en meme. A Paz Padilla le ha caído una buena por las últimas burradas que ha dicho sobre el coronavirus y las vacunas. Todo muy divertido pero, en realidad, no tiene gracia.

Las burradas de Paz Padilla

Calentando motores para las Campanadas, tres de las presentadoras que darán las uvas en diferentes cadenas de televisión, Anne Igartiburu (en La 1, con Jacob Petrus tras el positivo en Covid de Ana Obregón), Paz Padilla (en Mediaset con Carlos Sobera desde Vejer de la Frontera) y María del Monte (en Canal Sur con Modesto Barragán y en Ronda) hicieron el miércoles 29 de diciembre de 2021 un directo de Instagram.

Entre otros temas, las comunicadoras han hablado del Coronavirus y, Paz comenzó un discurso tan ridículo como peligroso, cuajado de palabras mal dichas o inventadas:

Es que da igual, las vacunas no sirven para nada. Mira, las vacunas es una proteína que te meten la ‘spider’, que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de ‘Luján’, y el bicho ha mutado y ahora tenemos la ‘onitrón’. Y entonces el bicho ahora es como que ya no entra por la puerta y entra por la ventana. Claro te meten la ‘spider’, que es la de la puerta y ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas, dos, tres, el virus entra por otro lado, con lo cual, te infecta. La delta y la ‘oritrón’ han mutado en África.

Las caras de Igartiburu y de María del Monte eran dignas de estudio, sobre todo la de la primera, quien demostró ser la mejor profesional de este mundo, capaz de contener la vergüenza ajena que estaba sintiendo y cortar a Padilla con elegancia.

Estas declaraciones de Paz Padilla sobre el Covid son de WTF pic.twitter.com/jhwdVR0IdV — M 📺 (@casasola_89) December 30, 2021

Paz, eres un peligro público

A ver Paz, ya no sé cómo decir esto: ¡Cállate la boca! ¡Cállate! Eres una ignorante. Las vacunas funcionan. ¿Te puedes contagiar? Sí, pero gracias a que estás vacunada no es grave. No lo digo yo, lo dice gente mucho más experta y con más conocimientos que tú y yo.

Paz, después de darnos lecciones sobre el duelo y vendernos una secta peligrosa ahora va de anti vacunas. Mira, no. Se acabó. Merece que nadie vea sus programas y que las Campanadas de Telecinco sean las menos vistas de la historia.

Ataques en redes

Las palabras de Paz, obviamente, se hicieron virales. Las redes se llenaron de ataques y memes.

La primera en atacar a la presentadora de ‘Sálvame’ fue la mismísima Belén Esteban quien, desde su cuenta de Instagram dijo:

Hay cosas innecesarias y esta es una de ellas. Nos tenemos que vacunar.

Estaban también se burló de las palabras inventadas de Padilla, sobre todo de ‘onicrón’, al igual que Kiko Matamoros en ‘Sálvame’, quien dijo que se iba a ir a vivir a “Luján”.

Y por otro lado, en redes sociales hay verdaderas joyas cómicas, memes desternillantes que se reían de la ignorancia (peligrosa) de Paz Padilla.

La científica Peace Padilla viaja a Luján, África, para estudiar la aparición de un nuevo virus, el Oritrón, que amenaza a la humanidad. Allí se dará cuenta que nadie está a salvo, pues los contagios se producen a través de la ventana- «Variante Mortal» sábado 16h en Antena3 pic.twitter.com/yCgVqyEX5y — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) December 31, 2021

La mutante Onitrón entrando por la ventana a infectarte: https://t.co/j1AVOzSfaV pic.twitter.com/KxLIXxeVkJ — 💀 🦝 Hestópido aka El Mapache Mamarrache 🦝 💀 (@helioszenPK) December 30, 2021

la onitron intentando entrar por la ventana pic.twitter.com/QaIQLhSEKk — Ángel 🎄☃️💋 (@opolegend) December 30, 2021

La Chusa lleva años pinchando contra la onitrón para que no entre por la puerta https://t.co/8T8I7umaSf pic.twitter.com/n1Gs9C6UbZ — Eduard (@illenial_edu) December 30, 2021

– Si tengo en casa con la puerta cerrá la espaide pero abro la ventana y se me cuela la onitrón, ¿se me sale la espaide por la ventana o se quedan la do dentro? pic.twitter.com/PB77IYr9Lf — El Padre de Brian (@ElPadreDeBrian) December 30, 2021

