El mejor regalo de Reyes para tus seres queridos: recomiéndales con acierto algo para ver

¿Qué serie vemos hoy? Esta es una pregunta cada vez más frecuente en un mundo dominado por las plataformas televisivas. Hay tanta oferta que uno ya no sabe qué ver.

A mí me pasa prácticamente a diario. Familiares y amigos me llaman para que les recomiende algo que ver, algo que no hayan visto ya, claro. Yo feliz, claro. No sólo es por mi profesión, es que lo veo absolutamente todo, al menos le doy una oportunidad.

Hay muchas series y películas de las que todo el mundo habla que repetirlas aquí me parecería reiterativo: Obviamente, si alguien no ha visto Succession (HBO Max), ‘Sólo asesinatos en el edificio (Disney), ‘El juego del calamar’ ‘The good Fight’ o ‘Mare of Easttown’ que corran a verlas. Más no se puede decir.

Pero para gustos colores así que, en esta ocasión y como regalo de Reyes, voy a recomendar varias series y películas por géneros.

So , obviamente, recomendaciones personales, lo más entretenido o vistoso que he visto en los últimos meses aunque no sean productos muy populares.

Pasarlo mal para disfrutar: Thrillers, policíacos y crímenes

Empecemos por el género que más adeptos tiene. El thriller o el suspense. Aquí tengo varias propuestas:

‘El caso Hartung’ (Netflix)

Para mí, una de las sorpresas de 2021. Sí, es un poco lo de siempre-mujeres muertas en bosques nórdicos- pero la trama parte de una premisa tan típica como entretenida. Juguetea con el miedo, te sorprende y te lo pasas bien.

‘Nuevo sabor a cereza’ (Netflix)

Una frikada en toda regla. La serie más rara y apasionante del 2021. Vampiros noventeros en Hollywood. Sólo recomendable para gente muy ‘especial’. Si entras, es una pasada.

‘YellowJackets’ (Movistar)

Mezcla entre ‘Perdidos’, ‘¡Viven!’ y ‘Riverdale’. Una de las series más destacadas de finales de 2021 que, a lo tonto, se ha ganado a la crítica de medio mundo. Es pelín lenta pero la trama es apasionante.

‘Lucía en la telaraña ‘( RTVE Play)

Serie documental de primera. Un ‘true crime’ patrio que sorprende y pone los pelos de punta. De lo mejor del año.

‘Books of blood’ (Disney+)

Película de terror que me ha sorprendido bastante. Tres relatos entremezclados al final que dan muy mal rollo. Pero mucho. Es escalofriante.

‘Petra’ (Calle 13)

Adaptación italiana de las novelas de Alicia Giménez Bartlett sobre el personaje de Petra Delicado que ya fue llevaba a la televisión en España con Ana Belén y Santiago segura como protagonistas. Ahora, se ha mejorado y se le ha daod un aire más negro y serio. Son cuatro capítulos de hora y media cada uno que, sinceramente, merecen la pena.

‘Dopesick’ (Disney)

No es exactamente un thriller pero casi. Basada en una historia real, la serie es una denuncia contra la industria farmacéutica tan brutal que da un miedo alucinante. Una obra maestra.

Un lugar feliz: comedias románticas (o no tanto)

Si lo que queremos es reírnos o pasar un rato divertido, progongo varias cosas.

‘Todas las criaturas grandes y pequeñas (En Filmin y en Movistar)

Una delicia heredera de ‘Los Durrell’. La historia de un veterinario en la campiña inglesa. Para irse a la cama feliz.

‘Amor ocasional’ (Netflix)

Comedia romántica parisina que acaba de estrenar su tercera temporada. La historia es un poco la de siempre pero son capítulos cortos con los que te los pasas bien.

‘Harlem’ (Amazon Prime Video)

Sería algo así como el ‘Sexo en nueva York’ negro pero más moderno y puede que más soez. Yo me he reído mucho con estas cuatro amigas tan variopintas.

‘Nosotros’ (Filmin)

Basada en la novela de David Nicholls, esta miniserie inglesa sobre una familia en crisis que viaja por Europa es una maravillosa delicia.

La hora de los niños: Para ver en familia sin aburrirnos

‘El chico que salvó la Navidad’ (Netflix)

Superproducción navideña que, dentro de todas las que se estrenan en estas fechas, me ha parecido muy destacable. Preciosa.

‘Encanto’ (Disney+)

Sí, esta es muy famosa ya pero no puedo no recomendarla. La película Disney de estas Navidades es un regalo, una fábula sobre las relaciones familiares tóxicas y los traumas heredados. Una maravilla.