Carlota Corredera, la falsa feminista: doble moral ante la muerte Jaime Ostos y nuevo ataque de Rocío Flores

Carlota Corredera, abanderada del feminismo moderno, ha vuelto a caer en una contradicción. Y es que es muy difícil ser coherente trabajando en Telecinco.

Carlota Corredera, Jaime Ostos y la doble moral

Lunes 10 de enero de 2022. Plató de ‘Sálvame’. Se debatía sobre el pasado del torero Jaime Ostos, fallecido dos días antes a los 90 años.

Se recordó, en el programa de Telecinco, que la exmujer de Ostos, Consuelo Alcalá, le denunció por malos tratos, algo que la presentadora de ‘Sálvame’ aprovechó para decir:

Yo no digo que Ostos no fuera un gran torero pero esto sucedió y hay que decirlo.

Además, la periodista afirmó que las veces que Ostos había visitado ‘Sálvame’ se había portado muy mal, que era un “machista” y que había hecho sufrir mucho a Mila Ximénez.

Se olvidó Carlota de Karmele Marchante, colaboradora a la que Ostos le dijo que “no podría ser puta por lo fea” que era.

Pero claro, como Karmele está en guerra con La fábrica de la tele, de ella se olvidan, aunque fuese víctima de los ataques machista de un señor que ellos pagaban sabiendo lo que había.

Y otra cosa más. Está muy bien que se recuerde el pasado de todos pero también podrían hacerlo con otros personajes como Pepe Navarro, quien entró por teléfono en ‘Sálvame’ un mes antes y ella no le recordó que él sí tiene una sentencia por agredir a una mujer (hecho que había provocado la ira de Jorge Javier Vázquez en el Deluxe contra la periodista Paloma García Pelayo, quien se ‘atrevió’ a sacarle el tema al mismísimo Pepe Navarro en directo).

Obvio que hay que luchar contra los malos tratos pero el discurso de Carlota, por maravilloso que sea (que lo es) no se sostiene cuando trabaja donde trabaja. Es por esa doble moral por la que Telecinco está perdiendo audiencia a raudales.

Carlota Corredera y su guerra con Rocío Flores

Carlota es la gran defensora de Rocío Carrasco en televisión. Genial. Lo incongruente es que defienda los derechos de una mujer machacando a otra: Rocúio Flores.

Cierto es que Flores fue condenada por maltratar a su madre y darle una paliza y jamás se ha disculpado públicamente por ello pero tal vez puede ser, la joven, otra víctima más de la situación.

Pero para los ‘carrasquistas’ o estás con ellos o contra ellos (los del lado contrario, los que apoyan a la familia Flores, son iguales). Y como Rocío Flores están en el otro bando no hay piedad contra ella.

El viernes 7 de enero de 2021, Flores, desde ‘El programa de Ana Rosa’ atacó a ‘Sálvame’ y, en especial a María Patiño, alegando había demandado tanto al programa como a la periodista y que de ahí venía el odio hacia su persona.

Esa tarde, en ‘Sálvame’, Carlota Corredera respondió a la nieta de Rocío Jurado:

Se me ocurren muchas cosas que decir, pero voy a decir dos. Rocío, a nadie de La Fábrica de la Tele le has sentado en un banquillo. Tu denuncia ha sido archivada, has recurrido pero hay que decir la verdad a la audiencia. Está archivada. Pon las demandas que creas oportunas pero no digas que has sentado a la cúpula de esta productora en un banquillo porque no es cierto. Entramos en esta dinámica de dar por verdad cosas que son falsas y esa distorsión nos salpica a todos.

La otra cosa tiene que ver con María Patiño y esto es para ti y para Gloria Camila, para las dos. Habéis perdido el norte. Aunque discrepemos y no os guste nada lo que oís sois personajes no periodistas. En Mediaset María Patiño es presentadora. Vosotras sois personajes no periodistas, las periodistas somos nosotras. Así que mejor que respetéis el oficio de las personas que trabajan y damos la cara en televisión, en la cadena en la que ahora trabajáis vosotras. María Patiño es presentadora y además es periodista. Respeto para ella y respeto para las presentadoras que trabajan en Mediaset y no están de acuerdo con vosotras. Respeto porque estáis un poquito desubicadas, gracias

Qué graciosa es Carlota Corredera que cree que en Mediaset lo periodistas y los presentadores no mienten o manipulan. Ah, que lo decía en serio…

Nuevo ataque de Rocío Flores

El lunes 10 de enero de 2021, Rocío Flores contestó a Corredera:

Soy la primera persona que pido respeto para los presentadores y presentadoras que trabajamos aquí, todos nos merecemos el mismo respeto. Sois periodistas de la cadena, yo no he estudiado periodismo porque no me ha llamado la atención, que lo podría haber hecho, pero Gloria y yo tenemos nuestros estudios y trabajamos.

Efectivamente somos personajes, pero nosotras somos personajes que estamos trabajando en la cadena y que nunca hemos contado nuestra historia

Qué graciosa es también la niña, que cree que le pagan por hablar de algo que no sea su madre. Ah, que esta también lo decía en serio…