Cerrando bocas: así ha sido el aniversario de ‘El programa de Ana Rosa’ tras 17 años de éxito

Este lunes 10 de enero de 2022 fue un día muy especial para todo el equipo de ‘El Programa de Ana Rosa’, ya que cumplió 17 años en antena.

Que un programa de televisión cumpla 17 años hoy en día es algo realmente complicado y que muy pocos han conseguido, algo de lo que todo el equipo tiene que estar muy orgulloso.

Es curioso que los haters del programa y de la presentadora crean que hacen tanto ruido en redes pero los datos son los datos: ‘El programa de Ana Rosa’ lleva 17 años de liderazgo ininterrumpido en cómputo anual. Esta hegemonía no se ha roto durante 2021, mejorando sus resultados en comparación con el ejercicio anterior.

El formato de Unicorn Content se apuntó un 20,1% y 654.000 espectadores de media en el periodo mencionado, escalando casi +2 enteros. De esta forma, Ana Rosa Quintana y el resto de conductores consiguieron repetir las marcas de 2015 y 2008, acercándose al máximo histórico del año 2007 (21,6%). Respecto a la franja de edad más importante para los anunciantes, el matinal creció hasta el 20,7% de share, tal y como recoge FormulaTV.

Y mientras Ana Rosa sigue alejada de las cámaras luchando contra su cáncer de mama, el programa no ha bajado y sigue manteniendo unos datos de infarto. De hecho, es el que mejor media de share tiene en Mediaset.

Como decíamos, el 10 de enero de 2022, el matinal de Telecinco quiso rendir homenaje a todo su equipo y hubo muchas emociones.

Patricia Pardo rompió a llorar al hablar de su jefa y amiga, Ana Rosa Quintana:

Muchas han sido las personas que han pasado por este programa en todo este tiempo y uno de los más famosos fue Máximo Huerta, quien quiso participar del homenaje desde sus redes sociales.

Felicidades Ana Rosa Quintana y a todo el equipo-familia de ‘AR’ por el aniversario. 17 años en TV son un éxito. No es fácil hacer tele, lo fácil es criticarla. Me quedo con todos los maravillosos recuerdos y con once años a tu lado, a vuestro lado. Sin duda, la gran escuela del directo. Yo estaba en informativos Telecinco y, de pronto, @xelito me llamó: ¡adelante, vente, tú vales! Te quiero. Me dijeron de todo. Pero lo que más me gustó es que era “un atrevido”. Y hasta hoy. Seguid cumpliendo.