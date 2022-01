Marta Riesco, con ‘el culo al aire’: sus trapos sucios salen a la luz y puede ser despedida de Telecinco

Marta Riesco, aunque no quiera, es el personaje de moda. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ya ha reconocido que tiene una relación con Antonio David. Todo perfecto, a no ser que la periodista esté jugando al mismo juego que su amante.

Marta Riesco y Antonio David ya viven justos y destapan la hipocresía de su familia

Nos despertamos el 12 de enero de 2022 con una noticia tan sorprendente como esperada. Según la revista Lecturas, Antonio David Flores y la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ya son pareja oficial y viven juntos, tres meses después de que el ex guardiacivil anunciase su separación de Olga Moreno.

Tal y como ha podido comprobar ‘Lecturas’ en exclusiva, Antonio David Flores ya reside en casa de Marta Riesco. El ex guardia civil, que hasta hace poco elegía el domicilio de sus abogados durante sus largas estancias en Madrid, ahora se ha trasladado al hogar de la reportera de ‘El programa de AR’.

A pesar de que la pareja intenta pasar desapercibida, entrando y saliendo por separado –y en el caso de Antonio David camuflado con gorra, mascarilla y bajo una capucha–, comparten ya su día a día. Fuera de casa, cautelosos, no se dejan ver juntos. ‘Lecturas’ ha tenido acceso, en exclusiva, a las imágenes que demuestran esta convivencia.

Aquí, lo realmente sorprendente es la posición que ocupa Rocío Flores, puesto que es íntima amiga de Marta Riesco desde hace años. De hecho, cuando se suponía que Antonio David y Olga eran la mar de felices, él ya había iniciado una relación con Riesco, quien organizó una fiesta de cumpleaños para Rocío y a la que Olga acudió encantada.

Es más, últimamente hemos visto a rocío y a Marta compartiendo plató muy estupendas ellas y a Riesco defendiendo a su amiga en otros programas.

Eso sí, Rocío Flores sigue diciendo que está rota de dolor porque Olga y su padre no están juntos, que la familia se ha destrozado por culpa de su madre, Rocío Carrasco, y de ‘Sálvame’. No querida, no sois una familia unida y nunca lo habéis sido. Ahora nos espera ver a la niña en El programa de Ana Rosa, con cara de borde y amenazando a la gente.

Marta Riesco ha enfadado a la cúpula de Mediaset

Ya nadie puede defender a Marta Riesco, ni siquiera sus fieles compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’

Nada más saberse la noticia, en el matinal de Telecinco no tuvieron piedad con su compañera.

Primero, Joaquín Prat reflexionó y dijo que si Riesco no quería más especulaciones, debería “estar ahí sentada” y aclararlo todo. Es verdad.

Si quiere naturalidad en su relación, lo mejor que podía hacer Riesco es afrontarlo de manera directa. Cierto es que mandó a algunos compañeros como Antonio Rossi o Kike Calleja (‘Sálvame’) para confirmar lo evidente: está con Antonio David pero su relación comenzó justo después del divorcio de él con Olga Moreno. No nos lo podemos creer. Hay imágenes de hace dos años de ellos dos besándose.

Luego resulta extraño que, ante las cámaras, Riesco no suelte prenda, quiere seguir siendo una profesional, no un personaje, Ya es tarde, querida.

Kiko Hernández desenmascara a Marta Riesco

Esa misma tarde, en ‘Sálvame’, Kiko Hernández aseguró que las fotografías de Lecturas habían sido pactadas por los protagonistas y que Riesco había manipulado para que ambos salieran en Lecturas.

Los rumores es que la reportera quiere, simplemente, ser famosa y estar en ‘Supervivientes’, por ejemplo. Aunque otros apuntan a que Riesco está completamente enamorada de Antonio David.

Lo que sabemos es lo de siempre: las mujeres de Antonio David dan la cara por él. Ese miércoles, en ‘Sálvame’, la reportera escribió a Antonio Montero desmintiendo a Kiko Hernández, quien demostró, en segundos, que Riesco ha estado detrás de la exclusiva de Lecturas.

Lo que se sabe es que los jefes de Riesco están bastante enfadados con ella y con razón. Ha mordido la mano que le da de comer. Tenía que haber dado la cara en su programa y no hacerlo ha sido un error.